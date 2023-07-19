Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Эксперты назвали автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП

Mitsubishi, Mitsubishi Mirage, Авто, Автомобили, ДТП, Статистика, Эксперты, Смертность, Погибшие в ДТП
Фото: Mitsubishi | Водители Mitsubishi Mirage часто погибают в ДТП

Чаще всего виновниками смертельных ДТП становятся тяжелые полноразмерные пикапы. При этом в авариях часто погибают водители компактных автомобилей с низким уровнем безопасности.

Related video

В Страховом институте безопасности дорожного движения США назвали самые опасные современные авто. Водители этих моделей погибают в ДТП чаще остальных. Об этом сообщили на сайте IIHS.

Страховой институт безопасности дорожного движения США регулярно собирает данные о смертности в ДТП с 1989 года. В частности, статистика учитывает модели авто, в которых находились погибшие.

В 2023 году эксперты впервые учли автомобили, которые становились виновниками смертельных ДТП. В основном это тяжелые полноразмерные пикапы.

Mitsubishi Mirage G4 Fullscreen
Mitsubishi Mirage G4 оказался очень небезопасным для водителей
Фото: Mitsubishi

Автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП:

Модель Показатель смертности
Mitsubishi Mirage G4 205
Mitsubishi Mirage хэтчбек 183
Dodge Challenger 2WD 154
Hyundai Accent 152
Chevrolet Spark 151
Kia Rio седан 122
Dodge Charger HEMI 2WD 118
Chevrolet Camaro кабриолет 113
Nissan Altima 113
Kia Forte 111
Chevrolet Camaro купе 110
Chevrolet Sonic 107
Hyundai Elantra седан 103
Chrysler 300 4WD 100
Ford Mustang кабриолет 97
Chevrolet Malibu 91
Dodge Charger 2WD 91
Chevrolet Trax 2WD 89
Ford EcoSport 2WD 84
Chevrolet Impala 80
Kia Optima 80

Согласно статистике, владельцы компактных автомобилей имеют повышенный риск смертности при ДТП. Также в рейтинг вошли маслкары, водители которых часто превышают скорость.

BMW X3 Fullscreen
Водители BMW X3 погибают в ДТП реже остальных
Фото: BMW

Автомобили, владельцы которых реже всего погибают в ДТП:

Модель Показатель смертности
BMW X3 4WD 0
Lexus ES 350 0
Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 0
Nissan Pathfinder 2WD 0
Audi Q5 4WD 2
Toyota C-HR 2
Nissan Murano 2WD 4
Volvo XC90 4WD 4
GMC Canyon Crew Cab 4WD 5
Lexus RX 350 4WD 5
Subaru Outback 5
Toyota Sienna 2WD 5
Volvo XC60 4WD 5
Acura MDX 4WD 6
Acura RDX 4WD 6
BMW X5 4WD 6
Chevrolet Traverse 4WD 6
Ford Edge 4WD 6
Honda Odyssey 6
Lexus NX 300 2WD 6

В рейтинг самых безопасных автомобилей в основном вошли премиальные кроссоверы и седаны. Эти автомобили имеют высокий рейтинг безопасности не только для водителей, но и для их пассажиров.

RAM 3500 Fullscreen
RAM 3500 признали самым смертоносным автомобилем
Фото: RAM

Автомобили, владельцы которых чаще всего становятся виновниками смертельных ДТП:

Модель Показатель смертности
Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD 189
Dodge Charger HEMI 2WD 164
Ford F-350 Crew Cab 4WD 147
Ram 2500 Mega Cab 4WD 145
Kia Optima 134
Kia Rio седан 133
Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD 122
Ford F-250 Crew Cab 4WD 120
Dodge Charger 2WD 105
Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD 104
Jeep Grand Cherokee 2WD 103
Kia Forte 96
Ford F-250 SuperCab 4WD 95
Nissan Altima 94
Chevrolet Blazer 2WD 93
Jeep Gladiator 4WD 93
Dodge Challenger 2WD 91
Dodge Journey 2WD 90
Jeep Renegade 2WD 90
Jeep Wrangler 2-door 4WD 89

Пикапы и маслкары чаще других автомобилей становятся причиной смертельных ДТП. В первом случае вина большого веса таких авто, а во втором — неосторожность водителей.

Buick Encore GX Fullscreen
Водители Buick Encore реже всех становятся виновниками смертельных ДТП
Фото: General Motors

Автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками смертельных ДТП:

Модель Показатель смертности
Buick Encore 4WD 6
Mercedes-Benz E-Class 4WD седан  10
Acura MDX 4WD 14
Subaru Ascent 16
Toyota RAV4 4WD гибрид 16
Volvo XC60 4WD 16
Porsche Macan 18
Chevrolet Bolt 19
Chevrolet Trax 4WD 19
Honda HR-V 4WD 19
Lexus NX 300 4WD 19
Toyota C-HR 19
Volkswagen Atlas 4WD 19
Honda Civic хэтчбек 20
Honda Pilot 4WD 20
Lexus RX 350 4WD 20
Audi A4 4WD 21
Audi Q5 4WD 21
Chevrolet Traverse 4WD 21
Subaru Forester 21
Важно
ДТП на миллионы: дорогие эксклюзивные суперкары разбили на глазах у тысяч зрителей (видео)
ДТП на миллионы: дорогие эксклюзивные суперкары разбили на глазах у тысяч зрителей (видео)

Эксперты отметили, что владельцы кроссовера Buick Encore ездят достаточно аккуратно. Также в рейтинге есть несколько премиальных моделей, которые оснащены передовыми системами безопасности.

Ранее Фокус рассказал, что в британском Гудвуде во время Фестиваля скорости попал в эффектную аварию сверхмощный Hyundai RN22e.