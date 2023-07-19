Эксперты назвали автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП

Чаще всего виновниками смертельных ДТП становятся тяжелые полноразмерные пикапы. При этом в авариях часто погибают водители компактных автомобилей с низким уровнем безопасности.

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В Страховом институте безопасности дорожного движения США назвали самые опасные современные авто. Водители этих моделей погибают в ДТП чаще остальных. Об этом сообщили на сайте IIHS.

Страховой институт безопасности дорожного движения США регулярно собирает данные о смертности в ДТП с 1989 года. В частности, статистика учитывает модели авто, в которых находились погибшие.

В 2023 году эксперты впервые учли автомобили, которые становились виновниками смертельных ДТП. В основном это тяжелые полноразмерные пикапы.

Mitsubishi Mirage G4 оказался очень небезопасным для водителей Фото: Mitsubishi

Автомобили, владельцы которых чаще всего погибают в ДТП:

Модель Показатель смертности Mitsubishi Mirage G4 205 Mitsubishi Mirage хэтчбек 183 Dodge Challenger 2WD 154 Hyundai Accent 152 Chevrolet Spark 151 Kia Rio седан 122 Dodge Charger HEMI 2WD 118 Chevrolet Camaro кабриолет 113 Nissan Altima 113 Kia Forte 111 Chevrolet Camaro купе 110 Chevrolet Sonic 107 Hyundai Elantra седан 103 Chrysler 300 4WD 100 Ford Mustang кабриолет 97 Chevrolet Malibu 91 Dodge Charger 2WD 91 Chevrolet Trax 2WD 89 Ford EcoSport 2WD 84 Chevrolet Impala 80 Kia Optima 80

Согласно статистике, владельцы компактных автомобилей имеют повышенный риск смертности при ДТП. Также в рейтинг вошли маслкары, водители которых часто превышают скорость.

Водители BMW X3 погибают в ДТП реже остальных Фото: BMW

Автомобили, владельцы которых реже всего погибают в ДТП:

Модель Показатель смертности BMW X3 4WD 0 Lexus ES 350 0 Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 0 Nissan Pathfinder 2WD 0 Audi Q5 4WD 2 Toyota C-HR 2 Nissan Murano 2WD 4 Volvo XC90 4WD 4 GMC Canyon Crew Cab 4WD 5 Lexus RX 350 4WD 5 Subaru Outback 5 Toyota Sienna 2WD 5 Volvo XC60 4WD 5 Acura MDX 4WD 6 Acura RDX 4WD 6 BMW X5 4WD 6 Chevrolet Traverse 4WD 6 Ford Edge 4WD 6 Honda Odyssey 6 Lexus NX 300 2WD 6

В рейтинг самых безопасных автомобилей в основном вошли премиальные кроссоверы и седаны. Эти автомобили имеют высокий рейтинг безопасности не только для водителей, но и для их пассажиров.

RAM 3500 признали самым смертоносным автомобилем Фото: RAM

Автомобили, владельцы которых чаще всего становятся виновниками смертельных ДТП:

Модель Показатель смертности Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD 189 Dodge Charger HEMI 2WD 164 Ford F-350 Crew Cab 4WD 147 Ram 2500 Mega Cab 4WD 145 Kia Optima 134 Kia Rio седан 133 Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD 122 Ford F-250 Crew Cab 4WD 120 Dodge Charger 2WD 105 Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD 104 Jeep Grand Cherokee 2WD 103 Kia Forte 96 Ford F-250 SuperCab 4WD 95 Nissan Altima 94 Chevrolet Blazer 2WD 93 Jeep Gladiator 4WD 93 Dodge Challenger 2WD 91 Dodge Journey 2WD 90 Jeep Renegade 2WD 90 Jeep Wrangler 2-door 4WD 89

Пикапы и маслкары чаще других автомобилей становятся причиной смертельных ДТП. В первом случае вина большого веса таких авто, а во втором — неосторожность водителей.

Водители Buick Encore реже всех становятся виновниками смертельных ДТП Фото: General Motors

Автомобили, владельцы которых реже всего становятся виновниками смертельных ДТП:

Модель Показатель смертности Buick Encore 4WD 6 Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 10 Acura MDX 4WD 14 Subaru Ascent 16 Toyota RAV4 4WD гибрид 16 Volvo XC60 4WD 16 Porsche Macan 18 Chevrolet Bolt 19 Chevrolet Trax 4WD 19 Honda HR-V 4WD 19 Lexus NX 300 4WD 19 Toyota C-HR 19 Volkswagen Atlas 4WD 19 Honda Civic хэтчбек 20 Honda Pilot 4WD 20 Lexus RX 350 4WD 20 Audi A4 4WD 21 Audi Q5 4WD 21 Chevrolet Traverse 4WD 21 Subaru Forester 21

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Эксперты отметили, что владельцы кроссовера Buick Encore ездят достаточно аккуратно. Также в рейтинге есть несколько премиальных моделей, которые оснащены передовыми системами безопасности.

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