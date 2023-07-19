Експерти назвали автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП
Найчастіше винуватцями смертельних ДТП стають важкі повнорозмірні пікапи. Водночас в аваріях часто гинуть водії компактних автомобілів із низьким рівнем безпеки.
У Страховому інституті безпеки дорожнього руху США назвали найнебезпечніші сучасні авто. Водії цих моделей гинуть у ДТП частіше за інших. Про це повідомили на сайті IIHS.
Страховий інститут безпеки дорожнього руху США регулярно збирає дані про смертність у ДТП із 1989 року. Зокрема, статистика враховує моделі авто, в яких перебували загиблі.
У 2023 році експерти вперше врахували автомобілі, які ставали винуватцями смертельних ДТП. Здебільшого це важкі повнорозмірні пікапи.
Автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП:
|Модель
|Показник смертності
|Mitsubishi Mirage G4
|205
|Mitsubishi Mirage хетчбек
|183
|Dodge Challenger 2WD
|154
|Hyundai Accent
|152
|Chevrolet Spark
|151
|Kia Rio седан
|122
|Dodge Charger HEMI 2WD
|118
|Chevrolet Camaro кабріолет
|113
|Nissan Altima
|113
|Kia Forte
|111
|Chevrolet Camaro купе
|110
|Chevrolet Sonic
|107
|Hyundai Elantra седан
|103
|Chrysler 300 4WD
|100
|Ford Mustang кабріолет
|97
|Chevrolet Malibu
|91
|Dodge Charger 2WD
|91
|Chevrolet Trax 2WD
|89
|Ford EcoSport 2WD
|84
|Chevrolet Impala
|80
|Kia Optima
|80
Згідно зі статистикою, власники компактних автомобілів мають підвищений ризик смертності в разі ДТП. Також у рейтинг увійшли маслкари, водії яких часто перевищують швидкість.
Автомобілі, власники яких найрідше гинуть у ДТП:
|Модель
|Показник смертності
|BMW X3 4WD
|0
|Lexus ES 350
|0
|Mercedes-Benz E-Class 4WD седан
|0
|Nissan Pathfinder 2WD
|0
|Audi Q5 4WD
|2
|Toyota C-HR
|2
|Nissan Murano 2WD
|4
|Volvo XC90 4WD
|4
|GMC Canyon Crew Cab 4WD
|5
|Lexus RX 350 4WD
|5
|Subaru Outback
|5
|Toyota Sienna 2WD
|5
|Volvo XC60 4WD
|5
|Acura MDX 4WD
|6
|Acura RDX 4WD
|6
|BMW X5 4WD
|6
|Chevrolet Traverse 4WD
|6
|Ford Edge 4WD
|6
|Honda Odyssey
|6
|Lexus NX 300 2WD
|6
До рейтингу найбезпечніших автомобілів здебільшого увійшли преміальні кросовери та седани. Ці автомобілі мають високий рейтинг безпеки не тільки для водіїв, а й для їхніх пасажирів.
Автомобілі, власники яких найчастіше стають винуватцями смертельних ДТП:
|Модель
|Показник смертності
|Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD
|189
|Dodge Charger HEMI 2WD
|164
|Ford F-350 Crew Cab 4WD
|147
|Ram 2500 Mega Cab 4WD
|145
|Kia Optima
|134
|Kia Rio седан
|133
|Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD
|122
|Ford F-250 Crew Cab 4WD
|120
|Dodge Charger 2WD
|105
|Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD
|104
|Jeep Grand Cherokee 2WD
|103
|Kia Forte
|96
|Ford F-250 SuperCab 4WD
|95
|Nissan Altima
|94
|Chevrolet Blazer 2WD
|93
|Jeep Gladiator 4WD
|93
|Dodge Challenger 2WD
|91
|Dodge Journey 2WD
|90
|Jeep Renegade 2WD
|90
|Jeep Wrangler 2-door 4WD
|89
Пікапи та маслкари частіше за інші автомобілі стають причиною смертельних ДТП. У першому випадку вина полягає у великій вазі таких авто, а в другому — в необережністі водіїв.
Автомобілі, власники яких найрідше стають винуватцями смертельних ДТП:
|Модель
|Показник смертності
|Buick Encore 4WD
|6
|Mercedes-Benz E-Class 4WD седан
|10
|Acura MDX 4WD
|14
|Subaru Ascent
|16
|Toyota RAV4 4WD гібрид
|16
|Volvo XC60 4WD
|16
|Porsche Macan
|18
|Chevrolet Bolt
|19
|Chevrolet Trax 4WD
|19
|Honda HR-V 4WD
|19
|Lexus NX 300 4WD
|19
|Toyota C-HR
|19
|Volkswagen Atlas 4WD
|19
|Honda Civic хэтчбек
|20
|Honda Pilot 4WD
|20
|Lexus RX 350 4WD
|20
|Audi A4 4WD
|21
|Audi Q5 4WD
|21
|Chevrolet Traverse 4WD
|21
|Subaru Forester
|21
Експерти зазначили, що власники кросовера Buick Encore їздять досить акуратно. Також у рейтингу є кілька преміальних моделей, які оснащені передовими системами безпеки.
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