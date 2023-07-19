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Авто

Експерти назвали автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП

Mitsubishi, Mitsubishi Mirage, Авто, Автомобілі, ДТП, Статистика, Експерти, Смертність, Загиблі в ДТП
Фото: Mitsubishi | Водії Mitsubishi Mirage часто гинуть у ДТП

Найчастіше винуватцями смертельних ДТП стають важкі повнорозмірні пікапи. Водночас в аваріях часто гинуть водії компактних автомобілів із низьким рівнем безпеки.

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У Страховому інституті безпеки дорожнього руху США назвали найнебезпечніші сучасні авто. Водії цих моделей гинуть у ДТП частіше за інших. Про це повідомили на сайті IIHS.

Страховий інститут безпеки дорожнього руху США регулярно збирає дані про смертність у ДТП із 1989 року. Зокрема, статистика враховує моделі авто, в яких перебували загиблі.

У 2023 році експерти вперше врахували автомобілі, які ставали винуватцями смертельних ДТП. Здебільшого це важкі повнорозмірні пікапи.

Mitsubishi Mirage G4 Fullscreen
Mitsubishi Mirage G4 виявився дуже небезпечним для водіїв
Фото: Mitsubishi

Автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП:

Модель Показник смертності
Mitsubishi Mirage G4 205
Mitsubishi Mirage хетчбек 183
Dodge Challenger 2WD 154
Hyundai Accent 152
Chevrolet Spark 151
Kia Rio седан 122
Dodge Charger HEMI 2WD 118
Chevrolet Camaro кабріолет 113
Nissan Altima 113
Kia Forte 111
Chevrolet Camaro купе 110
Chevrolet Sonic 107
Hyundai Elantra седан 103
Chrysler 300 4WD 100
Ford Mustang кабріолет 97
Chevrolet Malibu 91
Dodge Charger 2WD 91
Chevrolet Trax 2WD 89
Ford EcoSport 2WD 84
Chevrolet Impala 80
Kia Optima 80

Згідно зі статистикою, власники компактних автомобілів мають підвищений ризик смертності в разі ДТП. Також у рейтинг увійшли маслкари, водії яких часто перевищують швидкість.

BMW X3 Fullscreen
Водії BMW X3 гинуть у ДТП рідше за інших
Фото: BMW

Автомобілі, власники яких найрідше гинуть у ДТП:

Модель Показник смертності
BMW X3 4WD 0
Lexus ES 350 0
Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 0
Nissan Pathfinder 2WD 0
Audi Q5 4WD 2
Toyota C-HR 2
Nissan Murano 2WD 4
Volvo XC90 4WD 4
GMC Canyon Crew Cab 4WD 5
Lexus RX 350 4WD 5
Subaru Outback 5
Toyota Sienna 2WD 5
Volvo XC60 4WD 5
Acura MDX 4WD 6
Acura RDX 4WD 6
BMW X5 4WD 6
Chevrolet Traverse 4WD 6
Ford Edge 4WD 6
Honda Odyssey 6
Lexus NX 300 2WD 6

До рейтингу найбезпечніших автомобілів здебільшого увійшли преміальні кросовери та седани. Ці автомобілі мають високий рейтинг безпеки не тільки для водіїв, а й для їхніх пасажирів.

RAM 3500 Fullscreen
RAM 3500 визнали найсмертоноснішим автомобілем
Фото: RAM

Автомобілі, власники яких найчастіше стають винуватцями смертельних ДТП:

Модель Показник смертності
Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD 189
Dodge Charger HEMI 2WD 164
Ford F-350 Crew Cab 4WD 147
Ram 2500 Mega Cab 4WD 145
Kia Optima 134
Kia Rio седан 133
Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD 122
Ford F-250 Crew Cab 4WD 120
Dodge Charger 2WD 105
Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD 104
Jeep Grand Cherokee 2WD 103
Kia Forte 96
Ford F-250 SuperCab 4WD 95
Nissan Altima 94
Chevrolet Blazer 2WD 93
Jeep Gladiator 4WD 93
Dodge Challenger 2WD 91
Dodge Journey 2WD 90
Jeep Renegade 2WD 90
Jeep Wrangler 2-door 4WD 89

Пікапи та маслкари частіше за інші автомобілі стають причиною смертельних ДТП. У першому випадку вина полягає у великій вазі таких авто, а в другому — в необережністі водіїв.

Buick Encore GX Fullscreen
Водії Buick Encore найрідше стають винуватцями смертельних ДТП
Фото: General Motors

Автомобілі, власники яких найрідше стають винуватцями смертельних ДТП:

Модель Показник смертності
Buick Encore 4WD 6
Mercedes-Benz E-Class 4WD седан  10
Acura MDX 4WD 14
Subaru Ascent 16
Toyota RAV4 4WD гібрид 16
Volvo XC60 4WD 16
Porsche Macan 18
Chevrolet Bolt 19
Chevrolet Trax 4WD 19
Honda HR-V 4WD 19
Lexus NX 300 4WD 19
Toyota C-HR 19
Volkswagen Atlas 4WD 19
Honda Civic хэтчбек 20
Honda Pilot 4WD 20
Lexus RX 350 4WD 20
Audi A4 4WD 21
Audi Q5 4WD 21
Chevrolet Traverse 4WD 21
Subaru Forester 21
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Експерти зазначили, що власники кросовера Buick Encore їздять досить акуратно. Також у рейтингу є кілька преміальних моделей, які оснащені передовими системами безпеки.

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