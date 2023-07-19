Експерти назвали автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП

Найчастіше винуватцями смертельних ДТП стають важкі повнорозмірні пікапи. Водночас в аваріях часто гинуть водії компактних автомобілів із низьким рівнем безпеки.

Related video

У Страховому інституті безпеки дорожнього руху США назвали найнебезпечніші сучасні авто. Водії цих моделей гинуть у ДТП частіше за інших. Про це повідомили на сайті IIHS.

Страховий інститут безпеки дорожнього руху США регулярно збирає дані про смертність у ДТП із 1989 року. Зокрема, статистика враховує моделі авто, в яких перебували загиблі.

У 2023 році експерти вперше врахували автомобілі, які ставали винуватцями смертельних ДТП. Здебільшого це важкі повнорозмірні пікапи.

Mitsubishi Mirage G4 виявився дуже небезпечним для водіїв Фото: Mitsubishi

Автомобілі, власники яких найчастіше гинуть у ДТП:

Модель Показник смертності Mitsubishi Mirage G4 205 Mitsubishi Mirage хетчбек 183 Dodge Challenger 2WD 154 Hyundai Accent 152 Chevrolet Spark 151 Kia Rio седан 122 Dodge Charger HEMI 2WD 118 Chevrolet Camaro кабріолет 113 Nissan Altima 113 Kia Forte 111 Chevrolet Camaro купе 110 Chevrolet Sonic 107 Hyundai Elantra седан 103 Chrysler 300 4WD 100 Ford Mustang кабріолет 97 Chevrolet Malibu 91 Dodge Charger 2WD 91 Chevrolet Trax 2WD 89 Ford EcoSport 2WD 84 Chevrolet Impala 80 Kia Optima 80

Згідно зі статистикою, власники компактних автомобілів мають підвищений ризик смертності в разі ДТП. Також у рейтинг увійшли маслкари, водії яких часто перевищують швидкість.

Водії BMW X3 гинуть у ДТП рідше за інших Фото: BMW

Автомобілі, власники яких найрідше гинуть у ДТП:

Модель Показник смертності BMW X3 4WD 0 Lexus ES 350 0 Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 0 Nissan Pathfinder 2WD 0 Audi Q5 4WD 2 Toyota C-HR 2 Nissan Murano 2WD 4 Volvo XC90 4WD 4 GMC Canyon Crew Cab 4WD 5 Lexus RX 350 4WD 5 Subaru Outback 5 Toyota Sienna 2WD 5 Volvo XC60 4WD 5 Acura MDX 4WD 6 Acura RDX 4WD 6 BMW X5 4WD 6 Chevrolet Traverse 4WD 6 Ford Edge 4WD 6 Honda Odyssey 6 Lexus NX 300 2WD 6

До рейтингу найбезпечніших автомобілів здебільшого увійшли преміальні кросовери та седани. Ці автомобілі мають високий рейтинг безпеки не тільки для водіїв, а й для їхніх пасажирів.

RAM 3500 визнали найсмертоноснішим автомобілем Фото: RAM

Автомобілі, власники яких найчастіше стають винуватцями смертельних ДТП:

Модель Показник смертності Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD 189 Dodge Charger HEMI 2WD 164 Ford F-350 Crew Cab 4WD 147 Ram 2500 Mega Cab 4WD 145 Kia Optima 134 Kia Rio седан 133 Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD 122 Ford F-250 Crew Cab 4WD 120 Dodge Charger 2WD 105 Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD 104 Jeep Grand Cherokee 2WD 103 Kia Forte 96 Ford F-250 SuperCab 4WD 95 Nissan Altima 94 Chevrolet Blazer 2WD 93 Jeep Gladiator 4WD 93 Dodge Challenger 2WD 91 Dodge Journey 2WD 90 Jeep Renegade 2WD 90 Jeep Wrangler 2-door 4WD 89

Пікапи та маслкари частіше за інші автомобілі стають причиною смертельних ДТП. У першому випадку вина полягає у великій вазі таких авто, а в другому — в необережністі водіїв.

Водії Buick Encore найрідше стають винуватцями смертельних ДТП Фото: General Motors

Автомобілі, власники яких найрідше стають винуватцями смертельних ДТП:

Модель Показник смертності Buick Encore 4WD 6 Mercedes-Benz E-Class 4WD седан 10 Acura MDX 4WD 14 Subaru Ascent 16 Toyota RAV4 4WD гібрид 16 Volvo XC60 4WD 16 Porsche Macan 18 Chevrolet Bolt 19 Chevrolet Trax 4WD 19 Honda HR-V 4WD 19 Lexus NX 300 4WD 19 Toyota C-HR 19 Volkswagen Atlas 4WD 19 Honda Civic хэтчбек 20 Honda Pilot 4WD 20 Lexus RX 350 4WD 20 Audi A4 4WD 21 Audi Q5 4WD 21 Chevrolet Traverse 4WD 21 Subaru Forester 21

Важливо

ДТП на мільйони: дорогі ексклюзивні суперкари розбили на очах у тисяч глядачів (відео)

Експерти зазначили, що власники кросовера Buick Encore їздять досить акуратно. Також у рейтингу є кілька преміальних моделей, які оснащені передовими системами безпеки.

Раніше Фокус розповів, що в британському Гудвуді під час Фестивалю швидкості потрапив в ефектну аварію надпотужний Hyundai RN22e.