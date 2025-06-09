Шикарні та безпроблемні: названо найнадійніші вживані авто преміумкласу (фото)

Люксові авто комфортні та багато оснащені, проте далеко не всі вони є безпроблемними. Експерти визначили найнадійніші преміальні моделі.

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Результати дослідження опублікувало видання WhatCar.

У його рамках опитали власників авто преміумкласу віком до 5 років, аби вони розповіли про основні проблеми та несправності. Частота відвідин сервісних станцій та вартість ремонту вплинули на місце тієї чи іншої моделі в рейтингу.

Зазначається, що дорогі автомобілі стали менш надійними – їх середній рейтинг по сегменту становить 89,4% тоді, як у 2023 році він складав 91,1%.

10 місце. BMW 330e PHEV (2016-2020 рр.) – рейтинг надійності 92%

BMW 330e Фото: Auto Express

Плагін-гібрид BMW 3 Series F30 на диво надійний, хоча більш проблемний, аніж бензинова версія моделі. Несправності виявили в 16% авто, причому найчастіше виходило з ладу електрообладнання. Понад половина машин затримувалася на СТО на тиждень чи навіть довше. Середня вартість ремонту склала 2000 доларів, що немало.

Проблемні місця – електроніка, навігація, мультимедіа.

9 місце. Mazda 6 (2013-2022 рр.) – рейтинг надійності 92,3%

Mazda 6 Фото: Mazda

Седан Mazda 6 є найдешевшим у рейтингу, проте за якістю може змагатися із дорожчими преміальними моделями. Проблеми зафіксували в 35% авто, проте зазвичай вони були дрібними і стосувалися кузовних деталей, гальм та електроніки. Більшість машин відремонтували за день і безкоштовно – за гарантією. Вартість ремонту складає від 680 до 1000 доларів.

Проблемні місця – кузовні деталі, кондиціонер, гальма, електроніка.

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8 місце. Mercedes-Benz E-Class (2016-2024 рр.) – рейтинг надійності 92,7%

Проблемними виявилися 25% Mercedes E-Class W213. Хоча несправності були не надто серйозними (переважно електроніка), 43% машин затримувалися на СТО на тиждень і більше. Хоча 86% випадків були гарантійними, решті власників довелося заплатити від 400 до 2000 доларів.

Проблемні місця – електроніка, підвіска.

7 місце. Skoda Superb TDI (2015-2024 рр.) – рейтинг надійності 92,9%

Skoda Superb Фото: Skoda

Дизельні Skoda Superb надійніші за бензинові – лише 13% авто зіткнулися з несправностями. Найчастіше виходили з ладу двигун, вихлоп та підвіска. 47% машин ремонтували понад тиждень. 67% випадків були гарантійними, а проте загалом Superb дешевий в утриманні – середня вартість ремонту становить 400 доларів.

Проблемні місця – двигун, вихлоп, підвіска.

6 місце. Jaguar XF (2015-2024 рр.) – рейтинг надійності 94,7%

Jaguar XF Фото: Jaguar

Усупереч стереотипам, седан Jaguar XF другого покоління доволі надійний. Проблемними є лише 14% авто, а основні несправності виникають в оздобленні, двигуні, електроніці та мультимедіа. Дві третини авто відремонтували за день, а 83% — за гарантією. Середня вартість склала від 400 до 680 доларів.

Проблемні місця – зовнішнє та внутрішнє оздоблення, двигун, електроніка, мультимедіа.

5 місце. BMW 3 Series G20 дизель (з 2019 року) – рейтинг надійності 96%

BMW 3 Series G20 Фото: BMW

Дизельні BMW 3 Series ненабагато проблем ніші за бензинові, але все одно надійні – 17% машин відвідували СТО. Найчастіше виходили з ладу двигун, електроніка та кузовні деталі. 80% авто відремонтували безкоштовно за гарантією, решта власників платили до 70 доларів.

Проблемні місця – двигун, кузовні деталі, електроніка.

4 місце. BMW 3 Series F30 дизель (2012-2019 рр.) – рейтинг надійності 96,5%

BMW 3 Series F30 Фото: BMW

Дизельний BMW 3 Series F30 дещо надійніший за свого наступника – несправності виявили в 15% авто. Найчастіше виходили з ладу акумулятор, кузовні деталі, електроніка та підвіска. Зазвичай ремонт тривав день і в половині випадків був гарантійним. Решта власників платили до $270.

Проблемні місця – акумулятор, кузовні деталі, електроніка, підвіска

3 місце. BMW 5 Series G30 бензин (2017-2023 рр.) – рейтинг надійності 96,7%

BMW 5 Series G30 Фото: BMW

Тільки 14% бензинових BMW 5 Series попереднього покоління побували на СТО, причому зазвичай через проблеми з електронікою. 75% авто відремонтували за гарантією, решта власників заплатили від 270 до 400 доларів.

Проблемні місця – електроніка, мультимедіа.

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2 місце. BMW 3 Series G20 бензин (з 2019 року) – рейтинг надійності 97,5%

BMW 3 Series G20 Фото: BMW

9% бензинових BMW 3 Series нинішньої генерації мали несправності. Зазвичай виходили з ладу двигун та електроніки, причому у 89% це були гарантійні випадки. Утім, 44% машин перебували на СТО понад тиждень.

Проблемні місця – двигун, електроніка.

1 місце. Lexus ES (з 2018 року) – рейтинг надійності 99,3%

Lexus ES Фото: Lexus

Lexus завжди ставив на перше місце надійність, тому не дивно, що лише в 4% седанів ES виявили несправності. Усі вони були виправлені за гарантією. Деякі Lexus ES відремонтували за день, інші тримали на СТО по тижню.

Проблемні місця – мультимедіа.

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