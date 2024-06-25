Их изготовили всего 999: в Киеве заметили редкий заряженный Mercedes (фото)

Mercedes-AMG E63 S Final Edition — последний E-Class с V8 под капотом. 612-сильный мотор позволяет разгоняться до сотни за 3,4 с и развивать 300 км/ч.

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В Киеве сфотографировали Mercedes-AMG E63 в лимитированной версии Final Edition. Заряженный седан является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В 2022-2023 годах изготовили всего 999 Mercedes-AMG E63 S Final Edition. Это была прощальная версия модели и последний Mercedes E63 с двигателем V8 под капотом.

Эта 4,0-литровая восьмерка с двумя турбинами развивает 612 л.с. и 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч.

Седан получил особые 20-дюймовые колеса и графику на боковинах Фото: Topcars UA

Седан является полноприводным, хотя есть специальный заднеприводный режим для шрифта. Также установлены электронный задний дифференциал и пневмоподвеска.

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Седан Mercedes-AMG E63 S отличается "пастью" решетки радиатора, обвесом и задним спойлером. Версия Final Edition также получила особые 20-дюймовые диски и матовую окраску кузова с графикой на боковинах.

Салон отделан кожей Nappa и карбоном Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-AMG E63 S Final Edition отделан кожей Nappa с контрастными швами и карбоном. Также установлены спортивные руль и кресла.

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