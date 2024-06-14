Украинские мастера создали впечатляющий пикап "Гелендваген" (видео)

Mercedes G-Class удлинили на 70 см и установили сзади грузовой кузов. Проходимость "Гелендвагена" существенно улучшилась, а его салон стал просторнее и роскошнее.

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Довоздушную авто увеличили на 70 см Фото: скриншот / YouTube

Для доработки выбрали Mercedes G-Class 2006 года и кардинально его изменили. Внедорожник удлинили на 70 см, срезали заднюю часть и добавили грузовой кузов.

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Кроме того, установили полностью новую переднюю часть от Mercedes G-Class 2022 года в стилистике Brabus. Также появились карбоновая накладка на капот, расширители арок, лебедка, выдвижные подножки и огромные внедорожные шины. На крыше установили дополнительную оптику и багажник.

Салон обшили оранжевой кожей Фото: скриншот / YouTube

Салон "Гелендвагена" обшили ярко-оранжевой кожей и алькантарой. На втором ряду стало просторнее, а еще появились электропривод и подогрев кресел. Также установили мультимедийную систему и переключатели от более нового Mercedes G-Class.

Кроме того, серьезно изменена и усилена подвеска "Гелендвагена". Установили и портальные мосты, которые позволили увеличить клиренс.

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