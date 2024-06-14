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Українські майстри створили вражаючий пікап "Гелендваген" (відео)

Mercedes Brabus XLP, Brabus XLP, Mercedes G-Class, тюнінг гелендвагена
Фото: скриншот / YouTube | У Житомирі відтворили пікап Brabus XLP Adventure

Mercedes G-Class подовжили на 70 см та встановили ззаду вантажний кузов. Прохідність "Гелендвагена" суттєво покращилася, а його салон став просторішим та розкішнішим.

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У Житомирі створили черговий вражаючий проєкт на базі "Гелендвагена". На цей раз майстри відтворили екстремальний пікап Brabus XLP Adventure. Про нього розповіли на Youtube-каналі "Джипи-монстри".

Brabus XLP, Mercedes G-Class, тюнінг гелендвагена Fullscreen
Довижну авто збільшили на 70 см
Фото: скриншот / YouTube

Для доопрацювання вибрали Mercedes G-Class 2006 року та кардинально його змінили. Позашляховик подовжили на 70 см, зрізали задню частину та додали вантажний кузов.

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Крім того, встановили повністю нову передню частину від Mercedes G-Class 2022 року в стилістиці Brabus. Також з’явилися карбонова накладка на капот, розширювачі арок, лебідка, висувні підніжки та величезні позашляхові шини. На даху встановили додаткову оптику та багажник.

салон гелендвагена брабус 900, Brabus XLP, Mercedes G-Class, тюнінг гелендвагена Fullscreen
Салон обшили помаранчевою шкірою
Фото: скриншот / YouTube

Салон "Гелендвагена" обшили яскраво-оранжевою шкірою та алькантарою. На другому ряду стало просторніше, а ще з’явилися електропривід та підігрів крісел. Також встановили мультимедійну систему та перемикачі від новішого Mercedes G-Class.

Крім того, серйозно змінена та посилена підвіска "Гелендвагена". Встановили й портальні мости, які дозволили збільшити кліренс.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий Mercedes 190 повертається на ринок.

Також ми писали про тюнінг "Гелендвагена" в стилі Rolls-Royce.