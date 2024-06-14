Українські майстри створили вражаючий пікап "Гелендваген" (відео)

Mercedes G-Class подовжили на 70 см та встановили ззаду вантажний кузов. Прохідність "Гелендвагена" суттєво покращилася, а його салон став просторішим та розкішнішим.

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Довижну авто збільшили на 70 см Фото: скриншот / YouTube

Для доопрацювання вибрали Mercedes G-Class 2006 року та кардинально його змінили. Позашляховик подовжили на 70 см, зрізали задню частину та додали вантажний кузов.

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Крім того, встановили повністю нову передню частину від Mercedes G-Class 2022 року в стилістиці Brabus. Також з’явилися карбонова накладка на капот, розширювачі арок, лебідка, висувні підніжки та величезні позашляхові шини. На даху встановили додаткову оптику та багажник.

Салон обшили помаранчевою шкірою Фото: скриншот / YouTube

Салон "Гелендвагена" обшили яскраво-оранжевою шкірою та алькантарою. На другому ряду стало просторніше, а ще з’явилися електропривід та підігрів крісел. Також встановили мультимедійну систему та перемикачі від новішого Mercedes G-Class.

Крім того, серйозно змінена та посилена підвіска "Гелендвагена". Встановили й портальні мости, які дозволили збільшити кліренс.

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