Три тонны веса и до сотни за 4,4 секунды: Гелендваген превратили в самый быстрый в мире пикап

Brabus 900 XLP One of Ten — экстремальный 900-сильный вариант Mercedes-Benz G-Class в кузове пикап. Таких автомобилей выпустят лишь десять.

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Опубликованы фото Brabus 900 XLP One of Ten. Немецкие тюнеры превратили культовый Mercedes-Benz G-Class в экстремальный пикап. Об этом сообщает официальный сайт ателье.

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Как следует из названия, выпустят лишь 10 таких пикапов. Стоимость тюнингованного Гелендвагена превышает полмиллиона евро.

[ + – ] Пикап способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 Фото: brabus.com

Ну а цифровое обозначение в названии автомобиля указывает на его мощность – 900 л. с. Крутящий момент достиг 1250 Н∙м. Трехтонное авто разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Это самый быстрый в мире пикап — по крайней мере, до появления на рынке серийного Tesla Cybertruck. Средний расход топлива составляет 15,5 л/100 км.

Таких результатов добились, увеличив объем V8 с 4,0 до 4,4 л и установив новые турбины. К слову, этот же мотор получил и оригинальный багги Гелендваген, также созданный специалистами Brabus.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: brabus.com

Brabus 900 XLP One of Ten ощутимо крупнее стандартного Mercedes G-Class – 5,31 м в длину. Это позволило оборудовать сзади небольшую грузовую платформу.

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Кроме того, автомобиль подготовили к особо тяжелому бездорожью. Он получил портальные мосты, позволившие увеличить клиренс вдвое – до 490 мм. Огромные 22-дюймовые внедорожные шины потребовали расширения колесных арок. В добавок, установлены лебедка, багажник на крыше и металлическая защита днища.

[ + – ] Сзади появилась грузовая платформа Фото: brabus.com

Тюнинг Гелендвагена также включает отделку салона дорогой черной кожей. Разбавляют ее карбоновые детали и ярко-красные металлические вставки, а на центральной консоли появились дорогие часы Panerai Luminor.

Ранее Фокус рассказывал, что в США построили огромный шестиколесный пикап мощностью 1000 л. с.