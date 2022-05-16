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Три тонны веса и до сотни за 4,4 секунды: Гелендваген превратили в самый быстрый в мире пикап

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Brabus 900 XLP One of Ten, Brabus 900 XLP, Mercedes-Benz G-Class, Тюнинг Гелендвагена, пикап Гелендваген
Фото: brabus.com | Brabus 900 XLP One of Ten стоит свыше полумиллиона евро

Brabus 900 XLP One of Ten — экстремальный 900-сильный вариант Mercedes-Benz G-Class в кузове пикап. Таких автомобилей выпустят лишь десять.

Опубликованы фото Brabus 900 XLP One of Ten. Немецкие тюнеры превратили культовый Mercedes-Benz G-Class в экстремальный пикап. Об этом сообщает официальный сайт ателье.

Как следует из названия, выпустят лишь 10 таких пикапов. Стоимость тюнингованного Гелендвагена превышает полмиллиона евро.

Brabus 900 XLP One of Ten, Brabus 900 XLP, Mercedes-Benz G-Class, Тюнинг Гелендвагена, пикап Гелендваген
Пикап способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4
Фото: brabus.com

Ну а цифровое обозначение в названии автомобиля указывает на его мощность – 900 л. с. Крутящий момент достиг 1250 Н∙м. Трехтонное авто разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Это самый быстрый в мире пикап — по крайней мере, до появления на рынке серийного Tesla Cybertruck. Средний расход топлива составляет 15,5 л/100 км.

Таких результатов добились, увеличив объем V8 с 4,0 до 4,4 л и установив новые турбины. К слову, этот же мотор получил и оригинальный багги Гелендваген, также созданный специалистами Brabus.

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В отделке салона использованы кожа и карбон
Фото: brabus.com

Brabus 900 XLP One of Ten ощутимо крупнее стандартного Mercedes G-Class – 5,31 м в длину. Это позволило оборудовать сзади небольшую грузовую платформу.

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Кроме того, автомобиль подготовили к особо тяжелому бездорожью. Он получил портальные мосты, позволившие увеличить клиренс вдвое – до 490 мм. Огромные 22-дюймовые внедорожные шины потребовали расширения колесных арок. В добавок, установлены лебедка, багажник на крыше и металлическая защита днища.

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Сзади появилась грузовая платформа
Фото: brabus.com

Тюнинг Гелендвагена также включает отделку салона дорогой черной кожей. Разбавляют ее карбоновые детали и ярко-красные металлические вставки, а на центральной консоли появились дорогие часы Panerai Luminor.

Ранее Фокус рассказывал, что в США построили огромный шестиколесный пикап мощностью 1000 л. с.