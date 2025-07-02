Долають сотні тисяч кілометрів без проблем: оглядачі назвали 5 найнадійніших авто (фото)

Серед розмаїття сучасних моделей знайти довговічний автомобіль, який витримає пробіг у сотні тисяч кілометрів без значних поломок, непросто. Втім споживачі виокремлюють кілька найнадійніших авто, з якими виникає найменше негараздів.

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Видання Jalopnik на основі споживчих звітів уклало перелік з п'яти найбільш довговічних автівок, для яких не проблема проїхати понад 320 000 кілометрів. У списку представлено моделі різних сегментів.

Chevrolet Silverado

Пікап Chevrolet Silverado журналісти називають одним із найдовговічніших у своєму класі, а в останньому дослідженні надійності автомобілів JD Power він очолив рейтинг автівок з найменшою кількістю зареєстрованих споживачами проблем після трьох років використання. Ця модель пропонує зручну систему керування без допомоги рук і багатофункціональні задні двері, які можуть мати вбудовані динаміки.

Chevrolet Silverado названо одним із найнадійніших пікапів Фото: Flickr/ RL GNZLZ

Honda Accord

Оглядачі порівняли Toyota Camry та Honda Accord та зазначили, що елегантна модель від Honda відрізняється помітно динамічнішим керуванням. Крім того, Accord може постачати власні гібридні моделі, та її власники рідко повідомляють про серйозні поломки. На думку журналістів, Accord є найкращим вибором як для міленіалів та покоління Z, а також для водіїв, які купують собі автомобіль вперше.

Honda Accord з динамічним керуванням є гарним вибором для міленіалів і покоління Z Фото: Wikipedia / Puffin77

Toyota Sienna

Попри певні естетичні недоліки, мінівен Toyota Sienna є чудовим вибором для сімейних подорожей. Ця автівка має вбудований холодильник для закусок і напоїв, пилосос для швидкого прибирання та мультимедійну систему на задніх сидіннях для розважання дітей у дорозі. У Sienna 2025 року також була представлена ​​нова комплексна система сканування задніх сидінь, щоб слідкувати за малюками під час поїздки, та різноманітні системи попередження й сигналізацію.

Водійське шкіряне сидіння Sienna оснащено підігрівом і вентиляцією, а комплектація XSE пропонує спортивну підвіску.

Мінівен Toyota Sienna підійде для родин із дітьми Фото: Wikipedia / Dinkun Chen

Toyota Prius

Гібридна Toyota Prius, за словами оглядачів, є одним із найкращих поєднань ціни та якості. Її власники зможуть також заощадити на пальному, використовуючи в дорозі електротягу (вона дає додатковий запас ходу до 72 кілометрів). Версія 2025 року може забезпечити 196 кінських сил — на 60% більше за версії попереднього покоління. Також сучасну версію можна додатково налаштувати з повним приводом для покращення всепогодних характеристик та системою підзарядки від мережі.

Гібридна Toyota Prius дозволить заощадити на паливі Фото: Flickr / dambranslv

Honda CR-V Hybrid

Компактний кросовер Honda CR-V Hybrid є бестселером у поточній лінійці. Її дизайн орієнтований на поїздки легким бездоріжжям та є надійним варіантом для поїздок за місто. Також до дилерських центрів надходить нова гібридна версія TrailSport зі стандартним повним приводом і всюдихідними шинами, а також підігрівом передніх сидінь, люком на даху та підігрівом керма.

Honda останні 25 років є одним із найпопулярніших позашляховиків у США Фото: Flickr / harry_nl

Нагадаємо, видання WhatCar 9 червня опублікувало список 10 найнадійніших вживаних авто преміумкласу. До топу увійшли моделі від BMW, Lexus, Jaguar, Skoda, Mercedes-Benz і Mazda.

Також видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях, у лютому публікувало топ найякісніших та найнадійніших авто 2025 року. У ньому переважали моделі японських компаній.