"Без зайвих наворотів": досвідчений механік назвав найнадійніший автомобіль у світі

Британський професійний механік Пол Лукас назвав найнадійнішим авто у світі Ford Focus Mk1, який купив понад 10 років тому за 500 фунтів стерлінгів (за нинішнім курсом це дорівнює 28 350 грн). На його погляд, цей хетчбек не містить "непотрібних наворотів", які з'явилися у більш сучасних моделях.

Related video

Пол Лукас свого часу придбав Ford Focus Mk1 з 1,6-літровим двигуном,.Таблоїд The Mirror пише, що автомеханік наполягає на високій надійності цієї моделі порівняно з іншими "легковиками" на ринку вживаних автомобілів.

"Для мене 20-річний Ford Focus Mk1 з 1,6-літровим двигуном – це найкращий варіант за надійністю. Його розробили ще до появи всіх зайвих наворотів, і він навіть дозволяє запускати машину справжнім ключем, а не натискати кнопку", — сказав механік у коментарі Daily Mail.

Лукас вважає, що Ford — один з небагатьох виробників автомобілів, який у майбутньому продовжить зосереджуватися на бензинових автомобілях попри зростання популярності електрокарів.

"Наскільки я знаю, двигун внутрішнього згоряння все ще є найкращим способом живлення автомобіля. Я знаю, що електроніка стає кращою, але поки по всій країні не з’явиться більше точок зарядки, багато хто з нас усе ще страждатиме від тривоги щодо запасу ходу — хвилюватиметься, що заряд закінчиться в глушині", — пояснив механік.

Журналісти зазначають, що Пол Лукас є експертом у питанні двигунів. Він здобув інженерну освіту та взяв до рук гайковий ключ наприкінці 1970-х років. Відтоді Лукас працював на британську автомобілебудівну компанію British Leyland, а пізніше певний час допомагав будувати літак Eurofighter для British Aerospace.

Ford Focus Mk1 названо найнадійнішим авто: в чому його особливості

Ford Focus Mk1, випущений наприкінці 1990-х років, високо оцінюють за його якісну збірку та приємну динаміку водіння. отримав високі оцінки за свою міцну якість збірки та приємну динаміку водіння. Він замінив культовий бестселер Ford Escort і швидко завоював прихильність автомобілістів завдяки поєднанню комфорту, практичності та зручності керування. Його бензинові двигуни, особливо 1,6-літрові варіанти, за умов правильного догляду справно слугують довгі роки.

Досвідчений автомеханів назвавав Ford Focus MK1 найнадійнішим автомобілем Фото: Wikipedia / M 93

Коли краще купувати та продавати вживані авто

Журналісти також передають поради представників сервісів купівлі вживаних автомобілів щодо того, який період буде найоптимальнішим для придбання чи продажу. Експерти вважають, що найкраще купувати та продавати вживані автівки навесні, особливо — у квітні. Після сплеску продажів нових автомобілів у березні торгові майданчики дилерів пустішають, і багато покупців шукають доступні альтернативи новим моделям.

Зазначимо, 4 червня ЗМІ повідомляли, що Ford припинить випуск недорогої спортивної моделі Focus ST.

Нагадаємо також, 1 липня ЗМІ писали, що BMW відкликає понад 70 тисяч електрокарів через проблеми з програмним забезпеченням, які збільшують ризики аварії.

27 червня в медіа з'явилася інформація про найдешевший позашляховик Toyota Land Cruiser FJ, що вийде на авторинок у 2026 році. Він буде представлений у бензиновій і дизельній версіях.