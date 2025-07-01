Збільшує ризик ДТП: BMW відкликає понад 70 тисяч електрокарів через помилку у ПЗ

Відомий виробник відкликає тисячі електромобілів через проблему з програмним забезпеченням. З’ясувалося, що випущені машини можуть раптово втрачати потужність на ходу.

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Через загрозу раптового вимкнення системи високої напруги BMW відкликає 70 852 автівки. Як передали 1 липня у Carscoops, така помилка ПЗ може призвести до втрати потужності приводу, а це збільшує ризик аварії.

Виробник відкликає цілу низку моделей:

i4 2022-2025 років випуску;

iX 2022-2024 років випуску;

i7 2023-2024 років випуску;

4 674 моделі i5 2024 модельного року.

У звіті зазначається, що ПЗ електродвигуна електроприводу може "помилково виявити стан подвійної ізоляції". В такому випадку високовольтна система буде вимкнена приблизно на 15-20 секунд, але перед цим водій отримає повідомлення з попередженням. Це фактично залишило б машину без тяги, але на систему кермування й роботу гальм би не вплинуло.

Компанія почала розслідувати цю помилку ще у 2021 році й спочатку списувала проблему на потрапляння сміття в електродвигуни. На той час скарг було дуже мало, і це ускладнювало з’ясування причини.

Однак у BMW витратили роки на вивчення проблеми, щоб врешті зосередитись на можливості втрати тяги через стан подвійної ізоляції. Аналіз показав, що ПЗ електрокарів "не може визначити, чи є виявлений стан подвійної ізоляції справжнім станом подвійної ізоляції, який вимагає відключення високовольтної системи, чи це насправді лише стан одинарної ізоляції". Це важливо, бо такий стан спричиняє відключення високовольтної системи як захід безпеки задля запобігання удару струмом або "теплового ризику".

Виробник отримав приблизно 43 гарантійні претензії, пов’язані з цією помилкою ПЗ, яка призвела до втрати тяги на швидкості понад 31 кілометри на годину. Про жоден нещасний випадок або отримані внаслідок цього травми компанії не відомо.

BMW оновить програмне забезпечення для електродвигуна. Клієнти також зможуть встановити його у дилерських центрах. Повідомлення власникам планують розіслати 5 серпня.

Нагадаємо, у 2027 році на ринок вийде нова Skoda Octavia, яка стане електромобілем. СЕО автовиробника Клаус Зелмер розкрив перші подробиці щодо нового покоління вже знайомої багатьом моделі.

27 червня у Bloomberg проінформували, що електрокар Tesla Model Y вперше в історії здійснив автономну поїздку. Машина подолала маршрут через автомагістралі і місто без участі водія.