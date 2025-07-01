Увеличивает риск ДТП: BMW отзывает более 70 тысяч электрокаров из-за ошибки в ПО

Известный производитель отзывает тысячи электромобилей из-за проблемы с программным обеспечением. Выяснилось, что выпущенные машины могут внезапно терять мощность на ходу.

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Из-за угрозы внезапного отключения системы высокого напряжения BMW отзывает 70 852 автомобиля. Как передали 1 июля в Carscoops, такая ошибка ПО может привести к потере мощности привода, а это увеличивает риск аварии.

Производитель отзывает целый ряд моделей:

i4 2022-2025 годов выпуска;

iX 2022-2024 годов выпуска;

i7 2023-2024 годов выпуска;

4 674 модели i5 2024 модельного года.

В отчете отмечается, что ПО электродвигателя электропривода может "ошибочно обнаружить состояние двойной изоляции". В таком случае высоковольтная система будет отключена примерно на 15-20 секунд, но перед этим водитель получит сообщение с предупреждением. Это фактически оставило бы машину без тяги, но на систему управления и работу тормозов бы не повлияло.

Компания начала расследовать эту ошибку еще в 2021 году и сначала списывала проблему на попадание мусора в электродвигатели. В то время жалоб было очень мало, и это затрудняло выяснение причины.

Однако в BMW потратили годы на изучение проблемы, чтобы в конце сосредоточиться на возможности потери тяги из-за состояния двойной изоляции. Анализ показал, что ПО электрокаров "не может определить, является ли обнаруженное состояние двойной изоляции настоящим состоянием двойной изоляции, которое требует отключения высоковольтной системы, или это на самом деле только состояние одинарной изоляции". Это важно, потому что такое состояние вызывает отключение высоковольтной системы как мера безопасности для предотвращения удара током или "теплового риска".

Производитель получил примерно 43 гарантийные претензии, связанные с этой ошибкой ПО, которая привела к потере тяги на скорости более 31 километра в час. Ни об одном несчастном случае или полученных в результате этого травмах компании не известно.

BMW обновит программное обеспечение для электродвигателя. Клиенты также смогут установить его в дилерских центрах. Уведомления владельцам планируют разослать 5 августа.

Напомним, в 2027 году на рынок выйдет новая Skoda Octavia, которая станет электромобилем. СЕО автопроизводителя Клаус Зелмер раскрыл первые подробности о новом поколении уже знакомой многим модели.

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