Впервые без людей: автомобиль Tesla совершил успешную автономную поездку, пересекая весь город

Автомобиль Tesla Model Y впервые в истории совершил автономную поездку: без участия водителя машина самостоятельно преодолела маршрут от завода компании возле Остина, что в Техасе, до дома заказчика. Маршрут пролегал через автомагистрали и город.

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В автомобиле в момент поездки не находились пассажиры или водитель, не было также при этом и операторов, которые бы управляли Tesla с помощью дистанционного управления. Подробности о первой автономной поездке Tesla рассказали 27 июня в Bloomberg.

Генеральный директор компании Tesla Inc., миллиардер и разработчик Илон Маск также поделился новостью о событии. Об этом он сообщил на своей странице в сети X.

"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода домой клиенту через весь город, включая автомагистрали, только что была завершена на день раньше запланированного срока!", — отметил миллиардер.

Скриншот | пост Илона Маска об автономной поездке Tesla

Руководитель отдела искусственного интеллекта и автопилота Tesla Ашок Еллусвами сообщил также, что автомобиль во время первой автономной поездки развил максимальную скорость 72 мили в час или около 116 километров в час.

Кадров того, как происходила поездка, Илон Маск пока не демонстрировал публично. Однако он пообещал, что вскоре это сделает.

В Bloomberg обратили также внимание на то, что первая автономная поездка Tesla состоялась через несколько дней после того как Tesla запустила долгожданную услугу роботакси. К слову, в этом также участвовали автомобили Tesla Model Y.

"Маск рассчитывает на то, что в конечном итоге большое количество роботакси и гуманоидных роботов Optimus станет основой для следующего этапа развития компании", — отметили в издании.

Проблемы у компании Tesla

Аналитик Лиам Деннинг в колонке для Bloomberg в начале июня рассказал, что нервное поведение Илона Маска связано с тем, что его компания Tesla переживает стремительное падение на мировом рынке автомобилей.

Компания переживала нелегкие времена и из-за действий самого Илона Маска, которые тот сделал, находясь на посту в Белом доме. По всем США случились диверсии, направленные против автомобилей Tesla, во время которых владельцы крушили автомобили или выставляли их на продажу в знак протеста.

Напомним, 27 июня на сайте компании сообщили, что Mercedes G-Class получил новую роскошную версию: внедорожник подготовили к "царской" охоте.

Также 27 июня в сети показали фото Chevrolet Captiva третьего поколения: кроссовер изменился и доступен только в электрифицированных версиях.