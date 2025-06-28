Вперше без людей: автомобіль Tesla здійснив успішну автономну поїздку, перетнувши все місто

Автомобіль Tesla Model Y вперше в історії здійснив автономну поїздку: без участі водія машина самостійно подолала маршрут від заводу компанії біля Остіна, що у Техасі, до будинку замовника. Маршрут пролягав через автомагістралі і місто.

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В автомобілі у момент поїздки не перебували пасажири чи водій, не було також при цьому і операторів, які б керували Tesla за допомогою дистанційного управління. Подробиці про першу автономну поїздку Tesla розповіли 27 червня у Bloomberg.

Генеральний директор компанії Tesla Inc., мільярдер і розробник Ілон Маск також поділився новиною про подію. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі X.

"Першу повністю автономну доставку Tesla Model Y з заводу додому клієнта через усе місто, включаючи автомагістралі, щойно було завершено на день раніше запланованого терміну!", — зазначив мільярдер.

Скриншот | пост Ілона Маска про автономну поїздку Tesla

Керівник відділу штучного інтелекту та автопілота Tesla Ашок Еллусвамі повідомив також, що автомобіль під час першої автономної поїздки розвинув максимальну швидкість 72 милі на годину або ж близько 116 кілометрів на годину.

Кадрів того, як відбувалася поїздка, Ілон Маск наразі не демонстрував публічно. Однак він пообіцяв, що невдовзі це зробить.

У Bloomberg звернули також увагу на те, що перша автономна поїздка Tesla відбулася через кілька днів після того як Tesla запустила довгоочікувану послугу роботаксі. До слова, у цьому також брали участь автомобілі Tesla Model Y.

"Маск розраховує на те, що в кінцевому підсумку велика кількість роботаксі та гуманоїдних роботів Optimus стане основою для наступного етапу розвитку компанії", — зазначили у виданні.

Проблеми у компанії Tesla

Аналітик Ліам Деннінг у колонці для Bloomberg на початку червня розповів, що нервова поведінка Ілона Маска пов'язана із тим, що його компанія Tesla переживає стрімке падіння на світовому ринку автомобілів.

Компанія переживала нелегкі часи і через дії самого Ілона Маска, які той зробив, перебуваючи на посаді у Білому домі. По всіх США трапилися диверсії, спрямовані проти автомобілів Tesla, під час яких власники трощили автомобілі чи виставляли їх на продаж на знак протесту.

Нагадаємо, 27 червня на сайті компанії повідомили, що Mercedes G-Class отримав нову розкішну версію: позашляховик підготували до "царського" полювання.

Також 27 червня у мережі показали фото Chevrolet Captiva третього покоління: кросовер змінився й доступний лише в електрифікованих версіях.