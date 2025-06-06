Теслу съедают заживо: как китайские конкуренты победили детище Маска, которым вдохновлялись

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Самая громкая новость, которая сейчас витает вокруг Tesla Inc., касается внезапного, хотя и неудивительного, разрыва отношений генерального директора Илона Маска с лидером, столь же спокойным и скромным, как и он сам — президентом Дональдом Трампом. Важная новость касается того, что происходит далеко от этих берегов: в Китае.

По предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, объем поставок с завода Tesla в Шанхае в мае упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Это знаменует собой восемь последовательных месяцев снижения объемов производства на крупнейшем заводе Tesla по производству электромобилей, на который приходится около 40% глобальных мощностей компании. В этих цифрах не указано, какие из этих электромобилей продаются в Китае или экспортируются оттуда, но эта тенденция — не в пользу Tesla. По данным британской исследовательской компании New AutoMotive, доля компании на китайском рынке аккумуляторных электромобилей за последние четыре года сократилась более чем наполовину.

Цифры также свидетельствуют об ухудшении экономических показателей. В простом календарном исчислении они означают, что загрузка фабрик Шанхая в мае составила 76%. Это не ужасно, но значительно ниже, чем в мае прошлого года. Пока что в этом году, не считая февраля, когда Tesla готовилась к выпуску обновленной Model Y, предполагаемый уровень использования на 10 пунктов ниже, чем за тот же период в 2024 году. Говоря об обновленной Model Y, нельзя назвать хорошим знаком тот факт, что Tesla уже предложила такие стимулы, как финансирование с нулевым процентом в Китае. В совокупности снижение загрузки производственных мощностей, означающее рост постоянных затрат на автомобиль, и увеличение скидок, означающее снижение чистой прибыли, указывают на продолжение проблемы, которая была слишком очевидна в результатах первого квартала Tesla: сокращение маржи прибыли в основном бизнесе компании.

В отличие от слабых продаж электромобилей Tesla на других важных рынках, таких как Калифорния и Европа, спад в Китае не имеет ничего общего с политикой Маска. Репутация Tesla в Китае остается высокой, ее рассматривают как важный катализатор революции в автомобильном секторе страны. Вот только "катализатор" — не совсем подходящее слово, ведь прелесть катализаторов в том, что они провоцируют преобразования, но не расходуются в процессе. В данном случае правильнее было бы назвать Tesla реактивом, потому что внутренняя китайская индустрия электромобилей, подстегнутая ее примером, теперь пожирает ее заживо.

Доля "Теслы" в мировом рынке электромобилей

Конкуренты, включая BYD Co. Ltd., занимающую около 27% китайского рынка электромобилей, теперь предлагают такие же возможности, как и Tesla, в плане внешнего вида, дальности хода и функций помощи водителю - и по более низким ценам. Xiaomi Corp., производитель смартфонов, находится в процессе запуска YU7, высокотехнологичного, быстрозаряжаемого электрического внедорожника, который похож на Porsche или Ferrari, но, возможно, лучше всего представляется как ракета, стремящаяся к Model Y.

В альтернативном измерении Китай служил бы для Tesla тепличной лабораторией, где оттачивались бы лучшие в мире и прибыльные электромобили, которые можно было бы даже экспортировать на свой родной рынок. В реальности Маск, похоже, утратил амбиции по разработке новых, доступных моделей, способных конкурировать по всему миру. Последняя по-настоящему новая модель Tesla, Cybertruck, конечно, велика, но не более "красива", чем налоговый законопроект Трампа, который Маск теперь открыто называет "мерзостью". Хотя Tesla во многом отделяется от унаследованных автопроизводителей в США, Германии и Японии - конечно, с точки зрения оценки стоимости - она, как и они, видит, как ее позиции в Китае стремительно теряются. И независимо от последних постов Маска на сайте X, он приложил немало усилий, чтобы обеспечить избрание президента и большинства в Конгрессе, которые намерены уничтожить продажи электромобилей в США.

С учетом того, что близится конец второго квартала, а данные о продажах из Китая и Европы предвещают очередную порцию слабых доходов, неудивительно, что эта история вытесняется другими вещами. Маск, который отказался от команды по связям с общественностью Tesla и регулярно осуждает СМИ как "пропагандистские", тем не менее, в последнее время погрузился в информационный блиц, а теперь еще и закрутил новую политическую интригу. Является ли разрыв с Трампом реальным? Моя лакмусовая бумажка: следите за тем, чтобы @elonmusk не опубликовал фотографию тако.

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