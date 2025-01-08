Заплатить за дом, чтобы получить пентхаус: почему Трамп хочет купить Гренландию

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Избранный президент Дональд Трамп все еще хочет купить Гренландию, предварительно сравнив ее с гигантской сделкой по недвижимости. Если это так, то он, похоже, забыл одну важную заповедь: зачем владеть, если выгоднее арендовать?

Когда в 1867 году США приобрели у России Аляску, они также рассматривали возможность покупки Гренландии, которая географически является частью Северной Америки, но по конституции входит в состав Дании. США также предлагали Дании 100 миллионов долларов за Гренландию после Второй мировой войны. Вместо этого Вашингтон получил договор об обороне с центром на авиабазе Туле, ныне космической базе Питуфик, самой северной военной базе США на Земле, имеющей стратегически важное значение с первых лет "холодной войны".

Гренландия, получившая самоуправление в 2009 году, по-прежнему представляет жизненно важный интерес для США. По площади она примерно равна Аляске и Техасу вместе взятым и расположена на стратегических морских путях, таких как Северо-Западный проход и Гренландия - Исландия - Великобритания, а также под арктическими трассами полетов (в том числе ракетных).

Это также потенциальная кладовая ресурсов. Ледяной щит Гренландии, занимающий примерно четыре пятых острова, содержит 7 % мировой пресной воды. По оценкам, неразработанные запасы нефти и газа занимают третье место в Арктике. Что особенно важно, по данным геологического исследования, опубликованного в 2023 году, из 50 полезных ископаемых, отнесенных США к категории "критически важных", 37 могут быть обнаружены в Гренландии в умеренных или высоких количествах. В их число входят залежи редкоземельных элементов мирового класса, которые жизненно необходимы для различных промышленных, энергетических и военных целей, но в производстве которых в настоящее время доминирует Китай (как Пекин недавно напомнил Вашингтону с помощью экспортного контроля).

Однако, хотя захват Китаем этих полезных ископаемых будоражит инстинкты Трампа в сфере недвижимости, он также демонстрирует их абсурдность. Возьмем Африку - геополитическую арену, где Китай уже много лет держит рудники и месторождения, к большому огорчению США. Насколько я слышал, Пекин не покупал ни одну из этих стран. Скорее, они предлагали деньги, опыт и рабочую силу в обмен на доступ к определенным товарам и влияние.

Гренландия - это не просто участок земли с живописными видами и бодрящей температурой. Это экологически чувствительный дом для примерно 57 000 человек, правительство которого в очередной раз заявило, что он не продается. Покупка Гренландии подразумевает не просто передачу чека за документ о праве собственности, но и убеждение ее жителей обменять давнее стремление к большей автономии от Дании на верность звездно-полосатому флагу.

Возникают вопросы. Согласится ли народ, настаивающий на том, что "без нас ничего не будет", на что-то меньшее, чем государственность? Как бы они отнеслись к администрации, которая отвергает угрозу изменения климата, которому Гренландия особенно подвержена и который, по иронии судьбы, лежит в основе растущего внешнего интереса к арктическим ресурсам? Стали бы США субсидировать территорию с доходом на душу населения менее одной трети от дохода на Аляске и самым низким среди всех арктических регионов за пределами России?

А главное, зачем вообще ею владеть?

Дональд Трамп-младший на гренландской земле Фото: Donald Trump Jr./X

Что касается безопасности, то США уже "фактически являются защитником Гренландии в случае военного конфликта" - как гласит собственная политика обороны территории - благодаря соглашению 1951 года, своему физическому присутствию и главенству в НАТО.

Что касается доступа к полезным ископаемым, то любой шахтер знает, что покупка прав на разведку - это только начало ваших расходов. Заплатите за то, чтобы установить там флаг США, и вам все равно придется вложить гораздо больше денег, рабочих и инфраструктуры, чтобы добраться до ресурсов Гренландии. Несмотря на их изобилие, их добыча - дело дорогое, опасное и, прежде всего, трудоемкое. Длинные суровые зимы означают, что на крайнем севере может занять три или четыре года то, на что в нижних широтах уходит год — а значит, многие ресурсы будут просто слишком дорогими для разработки. Наиболее перспективные месторождения редкоземельных металлов находятся в районе южной оконечности Гренландии, которая расположена за Полярным кругом, что означает более продолжительный рабочий сезон. Покупать весь остров только для того, чтобы претендовать на них - все равно что покупать целое здание только для того, чтобы иногда пользоваться пентхаусом.

Вместо того чтобы подавлять автономные инстинкты Гренландии, США могут использовать их, чтобы получить желаемое.

Мечты Гренландии о независимости сталкиваются с суровой реальностью: Ограниченность населения и инфраструктуры в огромной дикой местности, нехватка капитала и опыта добычи полезных ископаемых. Кроме того, арктический район становится все более опасным.

Стратегический интерес США, как бы грубо Трамп его ни афишировал, отражает обоснованную обеспокоенность посягательствами России и Китая. Эти две страны пытались использовать пробелы в суверенитете в арктических регионах с общим управлением, таких как Гренландия, Шпицберген и Фарерские острова, чтобы закрепиться или ослабить безопасность.

Даже Канада с трудом защищает свою огромную, в основном пустую и суверенную арктическую территорию, вынужденно сотрудничая с США. Автономия Гренландии зависит от хороших отношений с ее соседом-сверхдержавой, а это включает в себя избегание отношений с двумя большими антагонистами этой сверхдержавы. Объявление Дании об увеличении расходов на оборону этой территории в связи с комментариями Трампа вряд ли может быть совпадением, что бы ни говорил Копенгаген.

Помимо защиты Гренландии, США могли бы укрепить устремления этой территории, помогая развивать ресурсный сектор, обеспечивающий доходы для поддержки большей экономической автономии. Сюда входят прямое финансирование и долгосрочные контракты, стимулирующие разработку месторождений, а также компании и работники с большим опытом в разработке арктических ресурсов, чем не может похвастаться Китай. Взамен США обеспечивают себе долгосрочные поставки сырья - руда перерабатывается на отечественных заводах - и исключают конкурентов.

Все это можно было бы сделать с меньшими затратами и рисками благодаря целенаправленному сотрудничеству, а не призывам к перекройке карт. Последнее, скорее всего, только разозлит население Гренландии, что, если уж на то пошло, выглядит контрпродуктивно: Трудно эксплуатировать землю, когда живущие на ней люди не согласны с этим. Владение Аляской не означает прекращения протестов, судебных разбирательств и переговоров по поводу использования и сохранения ресурсов.

Совпадение потребностей и возможностей Гренландии и США в сфере безопасности и инвестиций обещает заключить относительно простое и взаимовыгодное соглашение. Что же случилось с трамповским искусством заключения сделки?

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