Заплатити за будинок, щоб отримати пентхаус: чому Трамп хоче купити Гренландію

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Обраний президент Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію, попередньо порівнявши її з гігантською угодою з нерухомості. Якщо це так, то він, схоже, забув одну важливу заповідь: навіщо володіти, якщо вигідніше орендувати?

Коли 1867 року США придбали у Росії Аляску, вони також розглядали можливість купівлі Гренландії, яка географічно є частиною Північної Америки, але за конституцією входить до складу Данії. США також пропонували Данії 100 мільйонів доларів за Гренландію після Другої світової війни. Натомість Вашингтон отримав договір про оборону з центром на авіабазі Туле, нині космічній базі Пітуфік, найпівнічнішій військовій базі США на Землі, що має стратегічно важливе значення з перших років "холодної війни".

Гренландія, яка отримала самоврядування у 2009 році, як і раніше, становить життєво важливий інтерес для США. За площею вона приблизно дорівнює Алясці та Техасу разом узятим і розташована на стратегічних морських шляхах, таких як Північно-Західний прохід і Гренландія — Ісландія — Велика Британія, а також під арктичними трасами польотів (зокрема ракетних).

Це також потенційна комора ресурсів. Крижаний щит Гренландії, що займає приблизно чотири п'ятих острова, містить 7 % світової прісної води. За оцінками, нерозроблені запаси нафти та газу посідають третє місце в Арктиці. Що особливо важливо, за даними геологічного дослідження, опублікованого 2023 року, з 50 корисних копалин, віднесених США до категорії "критично важливих", 37 можуть бути виявлені в Гренландії в помірних або високих кількостях. Серед них — поклади рідкоземельних елементів світового класу, які життєво необхідні для різних промислових, енергетичних і військових цілей, але у виробництві яких наразі домінує Китай (як Пекін нещодавно нагадав Вашингтону за допомогою експортного контролю).

Однак, хоча захоплення Китаєм цих корисних копалин розбурхує інстинкти Трампа у сфері нерухомості, він також демонструє їхню абсурдність. Візьмемо Африку — геополітичну арену, де Китай уже багато років тримає копальні та родовища, на превеликий жаль США. Наскільки я чув, Пекін не купував жодної з цих країн. Скоріше, вони пропонували гроші, досвід і робочу силу в обмін на доступ до певних товарів і вплив.

Гренландія — це не просто ділянка землі з мальовничими краєвидами та бадьорою температурою. Це екологічно чутливий будинок для приблизно 57 000 осіб, уряд якого вкотре заявив, що він не продається. Купівля Гренландії передбачає не просто передачу чека за документ про право власності, а й переконання її мешканців обміняти давнє прагнення до більшої автономії від Данії на вірність зоряно-смугастому прапору.

Виникають запитання. Чи погодиться народ, який наполягає на тому, що "без нас нічого не буде", на щось менше, ніж державність? Як би вони поставилися до адміністрації, яка відкидає загрозу зміни клімату, до якої Гренландія особливо схильна і яка, за іронією долі, лежить в основі зростаючого зовнішнього інтересу до арктичних ресурсів? Чи стали б США субсидувати територію з доходом на душу населення менше однієї третини від доходу на Алясці та найнижчим серед усіх арктичних регіонів за межами Росії?

А головне, навіщо взагалі нею володіти?

Дональд Трамп-молодший на гренландській землі Фото: Donald Trump Jr./X

Щодо безпеки, то США вже "фактично є захисником Гренландії в разі військового конфлікту" — як свідчить власна політика оборони території — завдяки угоді 1951 року, своїй фізичній присутності та верховенству в НАТО.

Що стосується доступу до корисних копалин, то будь-який шахтар знає, що купівля прав на розвідку — це тільки початок ваших витрат. Заплатіть за те, щоб встановити там прапор США, і вам однаково доведеться вкласти набагато більше грошей, робітників та інфраструктури, щоб дістатися до ресурсів Гренландії. Попри їхній достаток, їхній видобуток — справа дорога, небезпечна і, насамперед, трудомістка. Довгі суворі зими означають, що на крайній півночі може зайняти три або чотири роки те, на що в нижніх широтах іде рік, — а отже, багато ресурсів будуть просто занадто дорогими для розробки. Найперспективніші родовища рідкісноземельних металів розташовані в районі південного краю Гренландії, яка розташована за Полярним колом, що означає більш тривалий робочий сезон. Купувати весь острів тільки для того, щоб претендувати на них — все одно що купувати цілу будівлю тільки для того, щоб іноді користуватися пентхаусом.

Замість того щоб придушувати автономні інстинкти Гренландії, США можуть використовувати їх, щоб отримати бажане.

Мрії Гренландії про незалежність стикаються з суворою реальністю: обмеженість населення та інфраструктури у величезній дикій місцевості, брак капіталу і досвіду видобутку корисних копалин. Крім того, арктичний район стає дедалі небезпечнішим.

Стратегічний інтерес США, хоч би як брутально Трамп його афішував, відображає обґрунтовану стурбованість зазіханнями Росії та Китаю. Ці дві країни намагалися використати прогалини в суверенітеті в арктичних регіонах зі спільним управлінням, таких як Гренландія, Шпіцберген і Фарерські острови, щоб закріпитися або послабити безпеку.

Навіть Канада насилу захищає свою величезну, здебільшого порожню і суверенну арктичну територію, вимушено співпрацюючи зі США. Автономія Гренландії залежить від хороших стосунків з її сусідом-наднадержавою, а це передбачає уникнення стосунків з двома великими антагоністами цієї наддержави. Оголошення Данії про збільшення витрат на оборону цієї території у зв'язку з коментарями Трампа навряд чи може бути збігом, хай би що говорив Копенгаген.

Крім захисту Гренландії, США могли б зміцнити устремління цієї території, допомагаючи розвивати ресурсний сектор, що забезпечує доходи для підтримки більшої економічної автономії. Сюди входять пряме фінансування і довгострокові контракти, що стимулюють розробку родовищ, а також компанії та працівники з великим досвідом у розробці арктичних ресурсів, чим не може похвалитися Китай. Натомість США забезпечують собі довгострокові поставки сировини — руда переробляється на вітчизняних заводах — і виключають конкурентів.

Усе це можна було б зробити з меншими витратами та ризиками завдяки цілеспрямованій співпраці, а не закликам до перекроювання карт. Останнє, найімовірніше, тільки розлютить населення Гренландії, що, якщо вже на те пішло, має контрпродуктивний вигляд: Важко експлуатувати землю, коли люди, які живуть на ній, не погоджуються з цим. Володіння Аляскою не означає припинення протестів, судових розглядів і переговорів з приводу використання і збереження ресурсів.

Збіг потреб і можливостей Гренландії та США у сфері безпеки та інвестицій обіцяє укласти відносно просту і взаємовигідну угоду. Що ж сталося з трампівським мистецтвом укладання угоди?

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