Завоевание Панамы и Гренландии: почему геополитический бред Трампа — вовсе не бред

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Чудачества Трампа — вовсе не чудачества.

Сейчас многие обсуждают троллинг Трампа в отношении Панамы, Канады, Гренландии. Одно из изданий даже написало о возможной "ограниченной операции" Трампа в Мексике.

Часть аналитиков воспринимают данные высказывания Трампа чуть ли не как "белый шум". Но выборы завершились, и завершились удачно. Время для политического "белого шума" вышло. Поэтому эти высказывания Трампа нужно воспринимать не в качестве конкретного информационного месседжа, а как некий символ.

Но символ чего?

В принципе, "непредсказуемость" Трампа — это, скорее, миф и клише, нежели реальная характеристика. Запущен был этот "мем" аналитиками, которые не умеют "читать" Трампа и привыкли к буквальному пониманию информационных сообщений. И, соответственно, разучились читать по губам и между строк.

Летом этого года, описывая будущую геополитику Трампа, я говорил о реинкарнации доктрины Монро, то есть о "возвращении" США в свое Западное полушарие, но в формате несколько отличном от чисто географического понятия.

То есть, без части Африки и Чукотки.

Речь идет о Южной и Северной Америках и Индо-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, Филиппины, Тайвань.

Заметьте, все заявления Трампа и его "троллинг" относятся к Южной и Северной Америкам. Это Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Панамский канал.

И у этих акцентов есть глубокая геополитическая основа. Потому что все эти страны для США — это энергия, вода и логистика.

Бесценные ледники Гренландии Фото: Getty Images

Гренландия обладает крупнейшими запасами в мире пресной воды, законсервированной в ее ледниках. И это вода прекрасного качества.

В недалеком будущем вместо войн за нефть в мире будут происходить войны за пресную воду. И запасы Гренландии в конце ХХІ века будут обладать такой же ценностью, как сейчас нефть Саудовской Аравии.

Недаром Китай назвал себя "ближнеарктической" страной, хотя находится за тысячи километров от Арктики, и активно предлагает Гренландии инфраструктурные инвестиции: жилье, дороги, водопроводы и т. д.

А Канада, США и Мексика — это значительные запасы нефти и природного газа. Нужна просто скоординированная политика по использованию этих ресурсов и осуществлению инвестиций.

Именно с этим связаны высказывания Трампа в отношении рынка энергоресурсов ЕС — перед началом масштабных инвестиций в добычу нефти и газа Америка хочет получить гарантии долгосрочного сбыта этого товара на премиальном европейском рынке, то есть, право на эксклюзив.

Трамп как бы говорит: мы обеспечим вас энергией, но дайте нам гарантии, что вы купите все то, что мы добудем.

Я не исключаю создание в ближайшее время аналога североамериканского ОПЕК в составе Мексики, США и Канады, с возможным присоединением Колумбии, который станет мощнейшим конкурентом ближневосточного ОПЕК и РФ.

А Панамский канал — это фактически противодействие планам Китая создать в Южной Америке биокеанический транспортный коридор между Тихим и Атлантическим океанами, так как контроль потоков товаров между Западным и Восточным полушариями является стратегически важным в контексте мировой торговли в целом.

Заметьте, в этих заявлениях ЕС фигурирует лишь как рынок сбыта добытой США энергии, но не как кластер развития.

Ресурсы ЕС должны помочь США достигнуть лидерства в добыче энергоресурсов для ослабления косвенной зависимости от рынка Ближнего Востока и ослабления влияния РФ на Глобальный Юг.

Энергия, вода, логистика — это акценты Трампа в контексте будущего лидерства и благополучия США. Плюс сохранение технологического лидерства и производство достаточного объема продовольствия.

В отличие от "неотроцкистской" стратегии Байдена по продвижению "мировой либеральной трансгуманистической революции" — вполне практичные цели. А потому — достижимые.

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