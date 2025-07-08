Самые дешевые в обслуживании авто 2025 года: как не тратить много денег на ремонт

Разница между бюджетными моделями автомобилей и премиальными седанами ощутима: последние требуют больше расходов ежегодно. Предлагаем список авто, которые дешево обслуживать, и на ремонте которых можно сэкономить.

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Аналитики, основываясь на более 300 000 реальных записей, выяснили, сколько на самом деле стоит содержание различных моделей авто. Средняя ежегодная стоимость обслуживания составляет £756,45 (более 40 тысяч гривен по данным Минфина по состоянию на 8 июля), что за весь жизненный цикл авто достигает £13 500 (более 761 тысячи гривен), пишет Mirror. Издание предлагает автомобили, на которые нужно тратить меньше всего средств на ремонт.

Авто, которые дешевле всего содержать в 2025 году

5. Kia CEED

На пятом месте — Kia CEED с ежегодной стоимостью обслуживания £615 (34 000 гривен). Авто известно своей надежностью и удобством. Благодаря фирменной гарантии Kia и качественной сборке, расходы на ремонт минимальны. Запчасти доступны и недорогие, а популярность модели упрощает обслуживание в обычных автосервисах.

4. Peugeot 2008 SUV

Peugeot 2008 занимает четвертое место — всего £613 в год (34 500 гривен). Это стильный кроссовер с практичными функциями, который нравится как городским водителям, так и семьям. Широкая сеть сервисов Peugeot и доступность деталей делают техобслуживание простым и недорогим. Надежность модели — еще один весомый плюс.

3. Dacia Sandero

На третьем месте — Dacia Sandero, с годовой стоимостью обслуживания £602 (33 900 грн). Простота конструкции и недорогие запчасти снижают затраты на ремонт. По данным What Car?, в 2024 году бренд Dacia занял 6 место из 31 по надежности, что укрепляет доверие к модели.

2. Vauxhall Grandland X

Vauxhall Grandland X входит в топ самых доступных по обслуживанию авто — всего £600 в год (33 800 грн), что на 22% дешевле среднего показателя. Простой в конструкции, он построен на той же платформе, что и Peugeot, что означает доступные и распространенные детали, а также уменьшение общих затрат на ремонт.

1. Hyundai i20

Самым дешевым в обслуживании авто в Великобритании стал Hyundai i20, с ежегодной стоимостью всего £580 (32 700 гривен), что на 25% ниже среднего уровня. В рейтинге надежности What Car? за 2025 год i20 занял 4 место среди 24 моделей в своем классе, а бренд Hyundai в целом — 10 место среди 31.

Как меньше тратить на ремонт авто

Сооснователь ClickMechanic Эндрю Джервис советует:

"Самое главное — придерживаться регулярного графика сервиса. Профилактическое обслуживание помогает избежать серьезных поломок. Регулярно проверяйте давление в шинах, уровень масла и другие базовые параметры, чтобы уменьшить износ."

Также эксперт рекомендует избегать агрессивного стиля вождения:

"Резкое торможение, быстрый проезд через ямы или "лежачие полицейские", а также чрезмерное использование сцепления — все это приводит к преждевременному износу ключевых элементов авто."

Напомним, эксперты назвали лучший автомобиль года. По наблюдениям автопрофи, электромобиль от чешско-немецкого бренда производит фурор как на дороге, так и на гоночной трассе.

Фокус также писал, что, готовясь к покупке машины не из салона, не стоит рассматривать 5 популярных моделей, известных своими недостатками. Эти автомобили имеют низкое качество сборки и распространенные неисправности.