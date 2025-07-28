Лідери у своєму класі: експерти назвали кращі електрокросовери 2025 року (фото)
Сучасні електричні кросовери практичні та мають чималий запас ходу. Експерти визначили нові моделі, на які варто звернути увагу.
Кросовери – найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом. Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.
10 місце – Volvo EX30
Компактний електрокросовер Volvo EX30 приваблює, передусім, невеликою ціною. Він якісно виконаний та багато оснащений – має набір сучасних систем безпеки. Топова двомоторна версія стартує до сотні за 3,6 с, проте привабливішим є дешевший одномоторний варіант із великою батареєю на 64 кВт∙год та запасом ходу 480 км.
Плюси:
- якісний салон;
- невисока ціна.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- органи управління потребують звикання.
9 місце – Skoda Enyaq
Перший електрокросовер Skoda нещодавно пройшов оновлення. Він має просторий і практичний салон і легко керується, а його підвіска комфортабельна. Зазвичай модель досить багато оснащена, а запас ходу в найбільш "дальнобійній" модифікації сягає 550 км.
Плюси:
- продуманий і просторий інтер’єр;
- багате оснащення;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- не надто плавні гальма.
8 місце – BMW iX3
Електричний варіант BMW X3 так само добре керується, як і його бензинові та дизельні побратими. У нього такий же просторий салон і чималий багажник. Утім, запас ходу становить лише 458 км, а серед конкурентів є швидші моделі.
Плюси:
- гарна керованість;
- чудова мультимедіа.
Мінуси:
- не дуже швидкий;
- невеликий запас ходу.
7 місце – Smart #1
Перший електрокросовер Smart має просторий салон із якісним оздобленням. Він доволі швидкий (особливо у варіанті Brabus), хоча запас ходу не найбільший у класі. До того ж, в авто відносно невеликий багажник.
Плюси:
- непогана керованість;
- якісний інтер’єр;
- багате оснащення з безпеки.
Мінуси:
- маленький багажник;
- жорсткувата підвіска.
6 місце – Genesis GV60
Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 із якіснішим салоном та кращою шумоізоляцією. Комплектація електрокросовера завжди багата. Запас ходу сягає 516 км, а підзарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 20 хвилин.
Плюси:
- якісний салон;
- гарна шумоізоляція;
- швидка зарядка.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- тісний задній ряд.
5 місце – Renault Scenic
Renault Scenic повернувся на ринок у форматі електричного кросовера, проте зберіг свої традиційні якості – просторий салон та великий багажник. Його підвіска досить комфортабельна, а запас ходу становить 610 км. До того ж, електрокросовер недорогий.
Плюси:
- невисока ціна;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- не дуже швидкий;
- неінформативні гальма.
4 місце – Smart #3
Електрокросовер схожий на Smart #1, проте довший, а тому має більший багажник. У нього продуманий і якісний салон та непогана комплектація. Запас ходу становить 455 км.
Плюси:
- гарна керованість;
- якісний салон.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска.
3 місце – Renault 4 E-Tech
Новий Renault 4 компактний, але на диво просторий усередині. У нього м’яка підвіска і легка керованість. Запас ходу менший, аніж у суперників (400 км), але зате електрокар дешевший.
Плюси:
- невисока ціна;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- невеликий запас ходу.
2 місце – Skoda Elroq
Молодший брат Skoda Enyaq має доволі просторий задній ряд та чималий багажник. Він непогано оснащений, але при цьому недорогий. Електрокросовер непогано маневрує, а його запас ходу сягає 580 км.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий салон;
- гарна керованість.
Мінуси:
- немає фізичних перемикачів клімату.
1 місце – Kia EV3
Новий Kia EV3 недорогий, але його запас ходу становить 600 км. Для своїх розмірів він доволі просторий, а базова комплектація електрокара багата. Підвіска непогано справляється із дорогами поганої якості.
Плюси:
- невисока ціна;
- великий запас ходу;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- не дуже маневрений.
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