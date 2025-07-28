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Авто

Лідери у своєму класі: експерти назвали кращі електрокросовери 2025 року (фото)

Кращі електрокросовери
Експерти вибрали кращі нові електрокросовери

Сучасні електричні кросовери практичні та мають чималий запас ходу. Експерти визначили нові моделі, на які варто звернути увагу.

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Кросовери – найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом. Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.

10 місце – Volvo EX30

Volvo EX30
Volvo EX30
Фото: Тарас Брязгунов

Компактний електрокросовер Volvo EX30 приваблює, передусім, невеликою ціною. Він якісно виконаний та багато оснащений – має набір сучасних систем безпеки. Топова двомоторна версія стартує до сотні за 3,6 с, проте привабливішим є дешевший одномоторний варіант із великою батареєю на 64 кВт∙год та запасом ходу 480 км.

Плюси:

  • якісний салон;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • органи управління потребують звикання.
Важливо
Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)
Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

9 місце – Skoda Enyaq

Skoda Enyaq
Skoda Enyaq
Фото: Skoda

Перший електрокросовер Skoda нещодавно пройшов оновлення. Він має просторий і практичний салон і легко керується, а його підвіска комфортабельна. Зазвичай модель досить багато оснащена, а запас ходу в найбільш "дальнобійній" модифікації сягає 550 км.

Плюси:

  • продуманий і просторий інтер’єр;
  • багате оснащення;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • не надто плавні гальма.

8 місце – BMW iX3

BMW iX3
BMW iX3
Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 так само добре керується, як і його бензинові та дизельні побратими. У нього такий же просторий салон і чималий багажник. Утім, запас ходу становить лише 458 км, а серед конкурентів є швидші моделі.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • чудова мультимедіа.

Мінуси:

  • не дуже швидкий;
  • невеликий запас ходу.

7 місце – Smart #1

Smart #1
Smart #1
Фото: Mercedes-Benz

Перший електрокросовер Smart має просторий салон із якісним оздобленням. Він доволі швидкий (особливо у варіанті Brabus), хоча запас ходу не найбільший у класі. До того ж, в авто відносно невеликий багажник.

Плюси:

  • непогана керованість;
  • якісний інтер’єр;
  • багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • жорсткувата підвіска.

6 місце – Genesis GV60

Genesis GV60
Genesis GV60
Фото: Genesis

Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 із якіснішим салоном та кращою шумоізоляцією. Комплектація електрокросовера завжди багата. Запас ходу сягає 516 км, а підзарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 20 хвилин.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • швидка зарядка.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • тісний задній ряд.

5 місце – Renault Scenic

Renault Scenic
Renault Scenic
Фото: Renault

Renault Scenic повернувся на ринок у форматі електричного кросовера, проте зберіг свої традиційні якості – просторий салон та великий багажник. Його підвіска досить комфортабельна, а запас ходу становить 610 км. До того ж, електрокросовер недорогий.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • не дуже швидкий;
  • неінформативні гальма.

4 місце – Smart #3

Smart #3
Smart #3
Фото: Smart

Електрокросовер схожий на Smart #1, проте довший, а тому має більший багажник. У нього продуманий і якісний салон та непогана комплектація. Запас ходу становить 455 км.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • якісний салон.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска.

3 місце – Renault 4 E-Tech

Renault 4
Renault 4 E-Tech
Фото: Renault

Новий Renault 4 компактний, але на диво просторий усередині. У нього м’яка підвіска і легка керованість. Запас ходу менший, аніж у суперників (400 км), але зате електрокар дешевший.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу.

2 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq
Skoda Elroq
Фото: Skoda

Молодший брат Skoda Enyaq має доволі просторий задній ряд та чималий багажник. Він непогано оснащений, але при цьому недорогий. Електрокросовер непогано маневрує, а його запас ходу сягає 580 км.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторий салон;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • немає фізичних перемикачів клімату.
Важливо
Кардинальні зміни: нова Skoda Octavia стане електромобілем (фото)
Кардинальні зміни: нова Skoda Octavia стане електромобілем (фото)

1 місце – Kia EV3

Kia EV3
Kia EV3
Фото: Kia

Новий Kia EV3 недорогий, але його запас ходу становить 600 км. Для своїх розмірів він доволі просторий, а базова комплектація електрокара багата. Підвіска непогано справляється із дорогами поганої якості.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • великий запас ходу;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • не дуже маневрений.

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