Лідери у своєму класі: експерти назвали кращі електрокросовери 2025 року (фото)

Сучасні електричні кросовери практичні та мають чималий запас ходу. Експерти визначили нові моделі, на які варто звернути увагу.

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Кросовери – найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом. Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.

10 місце – Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Компактний електрокросовер Volvo EX30 приваблює, передусім, невеликою ціною. Він якісно виконаний та багато оснащений – має набір сучасних систем безпеки. Топова двомоторна версія стартує до сотні за 3,6 с, проте привабливішим є дешевший одномоторний варіант із великою батареєю на 64 кВт∙год та запасом ходу 480 км.

Плюси:

якісний салон;

невисока ціна.

Мінуси:

тісний задній ряд;

органи управління потребують звикання.

Важливо

Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

9 місце – Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Перший електрокросовер Skoda нещодавно пройшов оновлення. Він має просторий і практичний салон і легко керується, а його підвіска комфортабельна. Зазвичай модель досить багато оснащена, а запас ходу в найбільш "дальнобійній" модифікації сягає 550 км.

Плюси:

продуманий і просторий інтер’єр;

багате оснащення;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

не надто плавні гальма.

8 місце – BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 так само добре керується, як і його бензинові та дизельні побратими. У нього такий же просторий салон і чималий багажник. Утім, запас ходу становить лише 458 км, а серед конкурентів є швидші моделі.

Плюси:

гарна керованість;

чудова мультимедіа.

Мінуси:

не дуже швидкий;

невеликий запас ходу.

7 місце – Smart #1

Smart #1 Фото: Mercedes-Benz

Перший електрокросовер Smart має просторий салон із якісним оздобленням. Він доволі швидкий (особливо у варіанті Brabus), хоча запас ходу не найбільший у класі. До того ж, в авто відносно невеликий багажник.

Плюси:

непогана керованість;

якісний інтер’єр;

багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

маленький багажник;

жорсткувата підвіска.

6 місце – Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Genesis GV60 – преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 із якіснішим салоном та кращою шумоізоляцією. Комплектація електрокросовера завжди багата. Запас ходу сягає 516 км, а підзарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 20 хвилин.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

швидка зарядка.

Мінуси:

невеликий багажник;

тісний задній ряд.

5 місце – Renault Scenic

Renault Scenic Фото: Renault

Renault Scenic повернувся на ринок у форматі електричного кросовера, проте зберіг свої традиційні якості – просторий салон та великий багажник. Його підвіска досить комфортабельна, а запас ходу становить 610 км. До того ж, електрокросовер недорогий.

Плюси:

невисока ціна;

великий запас ходу.

Мінуси:

не дуже швидкий;

неінформативні гальма.

4 місце – Smart #3

Smart #3 Фото: Smart

Електрокросовер схожий на Smart #1, проте довший, а тому має більший багажник. У нього продуманий і якісний салон та непогана комплектація. Запас ходу становить 455 км.

Плюси:

гарна керованість;

якісний салон.

Мінуси:

жорсткувата підвіска.

3 місце – Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Фото: Renault

Новий Renault 4 компактний, але на диво просторий усередині. У нього м’яка підвіска і легка керованість. Запас ходу менший, аніж у суперників (400 км), але зате електрокар дешевший.

Плюси:

невисока ціна;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

невеликий запас ходу.

2 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Молодший брат Skoda Enyaq має доволі просторий задній ряд та чималий багажник. Він непогано оснащений, але при цьому недорогий. Електрокросовер непогано маневрує, а його запас ходу сягає 580 км.

Плюси:

невисока ціна;

просторий салон;

гарна керованість.

Мінуси:

немає фізичних перемикачів клімату.

Важливо

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1 місце – Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Новий Kia EV3 недорогий, але його запас ходу становить 600 км. Для своїх розмірів він доволі просторий, а базова комплектація електрокара багата. Підвіска непогано справляється із дорогами поганої якості.

Плюси:

невисока ціна;

великий запас ходу;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

не дуже маневрений.

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