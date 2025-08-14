Запас хода — более 800 км: дебютировал самый "дальнобойный" электромобиль Tesla (фото)

Линейку Tesla Model 3 2025 пополнила новая "дальнобойная" модификация + Long Range. Ее запас хода превышает 800 км.

Новый электромобиль Tesla Model 3+ Long Range презентовали в Китае и там седан уже поступает в продажу по цене от 269 500 юаней ($37 950). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая Tesla Model 3+ в исполнении Long Range получила улучшенную силовую установку с более мощным 302-сильным электромотором на задней оси и батарею NMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидная) от LG Energy Solution емкостью 78,4 кВт∙ч.

Электрокар получил новую установку Фото: Tesla

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода Tesla Model 3+ Long Range составляет 800-830 км (по циклу CLTC), в зависимости от выбранных колесных дисков.

Внешне новая Tesla Model 3+ Long Range ничем не отличается от других модификаций электрокара. Заявлено, что масса седана составляет 1760 кг и его комплектуют шинами размером 235/45 R18 или 235/40 R19. Стандартное оснащение электромобиля включает систему полуавтономного движения.

