Более 900 км: электрокроссовер от Volvo поразил запасом хода в реальных условиях (видео)

Новый Polestar 3 отличился рекордным запасом хода. Электрический кроссовер от Volvo проехал более 900 км на одном заряде.

Достижение недавно зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Видео заезда, который состоялся 27 июля, опубликовали на Youtube-канале Polestar.

Электромобиль Polestar 3 проехал 935 км по дорогам Великобритании без подзарядки. Он двигался в общем потоке машин и попал в дождь во время заезда. В салоне находились три водителя, которые по очереди управляли кроссовером.



Заезд длился 22 часа 57 минут. Средний расход электроэнергии составил 12,1 кВт∙ч на 100 км. Даже после того, как батарея разрядилась до 0%, электрокар Polestar 3 смог проехать еще 12,8 км.

Кроссовер тестировали на дорогах общего пользования Фото: Polestar

Для заезда выбрали полностью серийный электрокроссовер Polestar 3 Long-Range Single Motor с одним 299-сильным мотором, батареей емкостью 111 кВт∙ч и стандартными 20-дюймовыми шинами. Его паспортный запас хода составляет 706 км, то есть в ходе заезда он был превышен на 32%.

Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса Фото: Polestar

Впрочем, стоит отметить, что рекорд Polestar 3 может продержаться недолго, ведь верификации специалистами Книги рекордов Гиннеса еще ожидают результаты недавних заездов Lucid Air (запас хода — 1205 км) и Chevrolet Silverado EV (1704 км).

