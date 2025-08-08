Самый популярный электромобиль в Украине выдержал удар сразу трех молний (видео)

Сразу три молнии ударили в одно место в Китае. Они попали в электромобиль BYD Song Plus, однако он выдержал удар и не пострадал.

Курьезный случай имел место в округе Хуанши, что в северо-восточном Китае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

На видео с камер видеорегистраторов машин, которые были вблизи места инцидента, видно, что электрокроссовер BYD Song Plus движется на малой скорости и в него одна за другой попадают три молнии.

Водитель не пострадал и смог остановить автомобиль и быстро покинуть его. Позже он вернулся и обнаружил, что силовая установка и электрооборудование не пострадали и исправно работают.

После инцидента BYD Song Plus проверили на СТО Фото: CarNewsChina

Позже электромобиль BYD Song Plus завезли на СТО для диагностики, которая не выявила следов короткого замыкания в электромоторе, контроллере или батарее.

Благодаря эффекту "клетки Фарадея" ток прошел по кузову BYD Song Plus до земли. Лишь на крыше электрокара остались следы от попадания молний.

На кузове остались следы от попаданий молний Фото: CarNewsChina

Напомним, что именно кроссовер BYD Song Plus — самый популярный новый электромобиль в Украине за 2025 год. В первом полугодии поставлено на учет почти 1000 этих авто, которые неофициально завезли из Китая.

