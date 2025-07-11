Самые популярные электрокары в Украине: какие автомобили чаще всего выбирают украинцы в разных регионах

Спрос на электромобили в Украине стабильно растет, несмотря на сложную ситуацию в стране. Лидером по количеству регистраций электротранспорта является Львовская область.

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За первые шесть месяцев 2025 года украинцы приобрели 31 753 электромобиля — такие данные обнародовала ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром". Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие электромобили выбирают украинцы

🔹 Легковые авто составили основную часть регистраций — 30 763 единицы (+28%).

🔹 Коммерческих электромобилей зарегистрировано 987 единиц — это на 112% больше, чем в прошлом году.

🔹 Также зарегистрировано 3 электробуса, что втрое больше, чем в 2024-м.

Доля новых авто среди всех регистраций составляет 18%, в то время как в прошлом году — 20%.

Самые популярные новые электромобили в Украине в 2025 году:

BYD Song Plus EV — 967 шт.

Volkswagen ID.Unyx — 830 шт.

Honda e:NS1 — 441 шт.

Zeekr 7X — 402 шт.

Zeekr 001 — 366 шт.

Топ подержанных электромобилей, которые впервые зарегистрировали в Украине:

Tesla Model Y — 2968 шт.

Nissan Leaf — 2853 шт.

Tesla Model 3 — 2670 шт.

Kia Niro EV — 1664 шт.

Hyundai Kona Electric — 1496 шт.

Где в Украине чаще всего покупают электромобили

Регионы-лидеры по количеству регистраций электротранспорта:

Львовская область — 4451 авто (93% бывших в употреблении)

Киев — 3914 авто (64% бывших в употреблении)

Киевская область — 2719 авто (73% бывших в употреблении)

Днепропетровская область — 2488 авто (76% бывших в употреблении)

Одесская область — 1817 авто (76% бывших в употреблении)

Какие авто выбирают в регионах:

Volkswagen ID.Unyx стал самым популярным среди новых авто в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Во Львовской и Одесской — чаще покупали BYD Song Plus.

Среди подержанных авто предпочтение отдавали Tesla:

Tesla Model Y — в Киеве, области и на Днепропетровщине;

Tesla Model 3 — во Львовской области;

Nissan Leaf — в Одесской области.

Напомним, звезда автомобильного шоу "Wheeler Dealers" Майк Брюэр рассказал на что стоит обращать внимание при покупке подержанного авто. Он говорит, что есть деталь, которую невозможно отремонтировать.

Фокус также писал, что людям, которые решили выбрать электромобиль вместо авто на бензине, стоит разобраться в том, как эти устройства заряжаются, и какие преимущества имеют. Есть опасения, что машины на электричестве имеют ограниченный запас хода. Впрочем, есть определенные преимущества: например, возможность предварительного разогрева.