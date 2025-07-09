Выбор электромобиля: какие пять вещей важно знать перед покупкой

Людям, которые выбирают электромобиль вместо авто на бензине, стоит разобраться в том, как эти устройства заряжаются и какие преимущества имеют. Есть опасения, что машины на электричестве имеют ограниченный запас хода. Впрочем, есть определенные преимущества: например, возможность предварительного разогрева.

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Британская ведущая Эбби Дьюхест четыре года назад стала обладательницей электромобиля и начала делиться опытом в соцсети TikTok, рассказало медиа The Mirror. В одном из видео она дала пять советов людям, которые хотели бы приобрести новый экологический вид транспорта. Среди ее советов — информация о зарядке и о том, как планировать путешествие.

Видео "Пять вещей, которые я хотела бы знать четыре года назад, прежде чем начать водить электромобиль" появилось в 2025 году и собрало сотни лайков и десятки положительных комментариев. Медиа напомнило, что 44% британцев рассматривают возможность перейти на электромобили. Поэтому и появилась статья с советами для людей, которые только планируют купить транспортное средство.

Выбор электромобиля — что нужно знать

По мнению водителя, ведущей и блогера Эбби, выбирая электромобиль, следует учесть следующие пять рекомендаций.

1. Не все зарядные устройства одинаковы. Зарядные устройства различаются в кВт и в некоторых местах для зарядки процесс происходит медленнее. По оценке водителя, в торговых центрах или на долгосрочных парковках это длится дольше, поскольку предприниматели хотят задержать людей. В то же время, есть другие точки, которые позволяют быструю или сверхбыструю зарядку.

2. Ведущая рассказала о преимуществах сети зарядных станций для электромобилей Osprey Charging, которая работает, среди прочего, в Великобритании. По ее словам, услуги предоставляют быстро и сверхбыстро, также есть удобное приложение.

3. Предварительный разогрев. Эбби рассказала о том, что почти все электромобили имеют функцию предварительного разогрева. Когда машина подключена к зарядке и включить разогрев, то аккумулятор не используется, добавила она.

4. Зарядка от домашнего устройства. Блогер объяснила, что вполне возможно купить устройство для зарядки собственного автомобиля прямо дома. Она заверила, что результат такой же, как на сети электрозаправок. По ее словам, домашняя электросеть — это "просто другой тип розетки".

5. Планирование путешествия. Эбби отметила, что владельцы электромобилей перед выездом из дома должны спланировать путешествие, чтобы предусмотреть остановки для зарядки. Пока машина будет стоять на зарядке, она советует наслаждаться жизнью: осмотреться вокруг и посетить объекты, которые стоят рядом.

Ведущая подытожила, что будет рада, если ее советы помогут людям выбрать электромобиль вместо бензина.

"Если 2025 год станет годом перехода на электромобили, удачи вам и сообщите мне, как все пройдет!" — сказала Эбби на видео.

Отметим, ранее Фокус писал о том, как правильно зарядить электроавтомобиль в домашних условиях. На портале Autocar рассказали, что лучше используя специальную настенную зарядную станцию, а не обычную розетку. Если выбрать розетку, то процесс займет 24 часа, отметили специалисты.

Напоминаем, зимой 2025 года на портале Autohome назвали марки электромобилей, которые быстрее всего заряжаются.