Как правильно заряжать электромобиль дома: советы экспертов

Около 80% времени электромобили заряжаются дома. Чтобы не повредить аккумуляторные батареи, нужно правильно выбрать зарядное устройство.

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Электромобили становятся все популярнее, но не все автомобилисты знают, как их правильно заряжать в домашних условиях. Эксперты поделились некоторыми советами на эту тему. Об этом рассказали на сайте Autocar.

В компании Energy Saving Trust подсчитали, что около 80% времени электромобили заряжаются дома. Это самое удобное место для зарядки транспортного средства.

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Как правильно заряжать электромобиль дома?

Есть несколько способов зарядить электромобиль дома Фото: carscoops.com

Существует несколько вариантов домашней зарядки электромобилей дома. Многие владельцы электрокаров используют настенную зарядную станцию. Другие водители предпочитают заряжать свои авто через обычную розетку.

Зарядка через розетку имеет несколько недостатков. Основным является то, что так электромобиль будет заряжаться слишком долго. Например, полная зарядка Kia Niro EV может занять около 24 часов.

Эксперты рекомендуют приобрести настенную зарядную станцию. Она позволяет быстрее и безопаснее заряжать электромобили.

Такие зарядные станции подключаются напрямую к домашней электросети. Устройство крепится на стену и занимает мало места.

Как установить зарядную станцию дома?

Самый простой способ установить зарядную станцию дома — заказать такую услугу у компании, которая предоставила вам это устройство. Иногда установка зарядной станции входит в комплект.

Эксперты не рекомендуют устанавливать зарядную станцию самостоятельно. Это должен делать специалист с аккредитацией от производителя выбранного вами устройства.

В чем преимущество интеллектуальной зарядной станции?

Среди зарядных станций выделяются интеллектуальные устройства. Они подключаются к специальному приложению на вашем смартфоне через сеть Wi-Fi.

Интеллектуальная зарядная станция позволяет удаленно настраивать график зарядки электромобиля. Например, вы можете выбрать зарядку в ночное время, когда электроэнергия дешевле.

Также такие устройства позволяют выбирать, сколько энергии должен получить электромобиль. Благодаря этому вы можете заряжать свой автомобиль только до 80%, чтобы не перегревать аккумуляторную батарею.

Зарядное устройство какой мощности выбрать?

Выходная мощность зарядной станции зависит от вашей домашней сети. Также стоит учесть, что такие устройства отличаются по мощности, которую они могут обеспечить при зарядке.

Самые дешевые зарядные станции обеспечивают только 3 кВт мощности. В таком случае для полной зарядки электромобиля с небольшим аккумулятором потребуется около 12 часов.

Более дорогие устройства рассчитаны на мощность 7 кВт. Благодаря этому скорость зарядки увеличивается примерно в два раза по сравнению с зарядными станциями на 3 кВт.

Существуют также зарядные станции на 11 кВт и 22 кВт, но они требуют трехфазного источника питания. Поэтому такие устройства могут не подойти для домашних условий.

Как быстро зарядить электромобиль дома?

Самым эффективным способом быстро зарядить электромобиль дома является подключение к зарядной станции от 7 кВт. Для более мощных устройств нужно заменить электропроводку на трехфазную.

Лучше всего заряжать электромобили ночью, когда они не используются. Тогда скорость зарядки не играет такую важную роль.

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