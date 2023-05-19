Эксперты развеяли самые популярные мифы об электромобилях

С каждым годом электромобили становятся все более технологичными и совершенными. Даже сейчас электрокары составляют серьезную конкуренцию для автомобилей с ДВС.

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Эксперты назвали самые популярные мифы об электромобилях и рассказали, почему стоит перестать верить в них. Об этом сообщили на сайте Insider.

Многие автолюбители не готовы пересаживаться на электромобили, так как считают их незавершенным типом авто. Тем не менее эти авто обладают множеством преимуществ.

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Самые популярные мифы об электромобилях:

Миф 1 — все электромобили дорогие

Lucid и Tesla предлагают дорогие электромобили, но у других производителей есть множество бюджетных моделей Фото: Lucid Motors

Средняя стоимость электромобилей действительно выше традиционных автомобилей с ДВС. Причина состоит в ограниченном количестве моделей. Не все автопроизводители выпускают электрокары.

Стоит отметить, что со временем появляется все больше электрических моделей в бюджетном сегменте. Полный переход некоторых автопроизводителей на электромобили также говорит о том, что средняя стоимость таких авто скоро снизится.

Также стоит учитывать налоговые льготы во многих странах мира. Они позволяют сильно сэкономить на покупке новых и подержанных электромобилей.

Миф 2 — у электромобилей малый запас хода

Nissan Leaf первого поколения имел небольшой запас хода Фото: Nissan

Многие автомобилисты считают, что им требуется автомобиль с большим запасом хода. Именно поэтому потенциальных покупателей отпугивают модели, которые способны проехать только около 400 км на одном заряде.

Исследования показали, что в среднем водители ежедневно проезжают около 160 км. Только изредка они отправляются в далекие поездки.

Количество зарядных станций по всему миру значительно растет. Поэтому даже в долгой поездке риск остаться один на один с разряженным электромобилем довольно низкий. Для повседневных поездок многим людям будет достаточно и домашней зарядной станции.

Миф 3 — зарядка электромобиля занимает слишком много времени

Зарядные станции Tesla Supercharger способны полностью зарядить электромобиль за несколько часов Фото: Pixabay

Зарядка электромобилей действительно занимает больше времени, чем заправка автомобиля топливом. Тем не менее это не настолько долго, как может показаться на первый взгляд.

Стоит учитывать, что существуют зарядные станции с поддержкой быстрой зарядки. Они позволяют полностью зарядить электромобиль всего за несколько часов.

Миф 4 — электромобили трудно найти в продаже

Автосалоны активнее получают новые электрические модели Фото: Tesla

Количество электромобилей на рынке все еще значительно меньше, чем традиционных автомобилей. Несмотря на это найти подходящий электрокар в продаже не составит труда.

Автосалоны активнее получают новые электрические модели. Больше не нужно ждать новый электромобиль несколько месяцев, прежде чем он появиться, как это было несколько лет назад.

Миф 5 — электромобили медленные

Tesla Model S Plaid способен разгоняться до сотни всего за 2,1 секунды Фото: Tesla

Электромобили весят гораздо больше, чем бензиновые и дизельные автомобили из-за аккумуляторных батарей. Тем не менее это компенсируется высокой отдачей силовой установки.

Современные электромобили в среднем мощнее своих конкурентов с ДВС. Даже бюджетные модели могут предложить достойный уровень разгона с места.

Миф 6 — электромобили наносят окружающей среде такой же вред, как и авто с ДВС

Автопроизводители постепенно улучшают процесс производства электрокаров Фото: Tesla

Очевидное преимущество электромобилей — они не выделяют выхлопные газы во время эксплуатации. Производство таких автомобилей уже вызывает больше вопросов.

На самом деле производство электромобилей наносит вред окружающей среде, так как аккумуляторные батареи изготавливаются с неэкологичных материалов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что если сравнивать полный цикл сборки электрокара и авто с ДВС, то разница сводится к минимуму.

В течение всего срока службы общие выбросы от производства, зарядки и эксплуатации электромобиля ниже, чем выбросы, связанные с авто с ДВС. Также автопроизводители постепенно улучшают процесс производства электрокаров, делая его более экологичным.

Миф 7 — трудно найти подходящий электромобиль

Ford F-150 Lightning отлично справляется с перевозкой габаритных вещей Фото: Ford

Многие автопроизводители предлагают большое количество полностью электрических моделей на выбор. Сейчас даже можно найти электрические пикапы или суперкары на электротяге.

Одним из самых популярных типов электрокаров являются кроссоверы и хэтчбеки. Среди них есть множество моделей, которые сильно отличаются друг от друга.

Миф 8 — электромобили трудно ремонтировать

Аккумуляторные батареи являются одной из самых дорогих запчастей электромобилей Фото: Stellantis

Исследования показали, что электромобили выходят из строя гораздо реже, чем автомобили с ДВС. В этом заслуга меньшего количества механических деталей.

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