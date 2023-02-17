Электромобили против ДВС: эксперты сравнили стоимость эксплуатации разных типов авто

Эксперты поделились, что электромобили не всегда дешевле своих бензиновых и дизельных конкурентов. Тем не менее есть способы, как существенно сэкономить.

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Многие люди считают, что электромобили помогают сэкономить деньги в отличие от своих конкурентов с ДВС. Эксперты из Consumer Reports рассказали, какие авто экономичнее.

Электромобили гораздо экологичнее бензиновых и дизельных автомобилей, но их стоимость значительно выше. Чтобы улучшить ситуацию, многие страны предлагают скидки на покупку авто на электротяге. Глобальные продажи электрокаров постепенно улучшаются. Многие водители пересаживаются на электромобили.

Также важную роль в будущем росте электрических автомобилей сыграет запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей в Евросоюзе с 2035 года. Автопроизводителям придется постепенно перейти на производство исключительно электрокаров.

Эксперты выяснили, во сколько в среднем обходится эксплуатация и обслуживание электромобилей, и действительно ли они дешевле бензиновых и дизельных авто. Также они дали несколько советов о том, как сэкономить владельцам электрических автомобилей.

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Почему эксплуатация электромобиля выгоднее авто с ДВС:

Надежность

[ + – ] У электромобилей нет большинства деталей, которые есть у авто с ДВС Фото: Freepik

Многие автолюбители не спешат пересаживаться на электромобили, так как не слишком осведомлены об их обслуживании. Также остается открытым вопрос их надежности, так как даже у крупных производителей случаются серьезные промахи.

Теоретически, электромобили дешевле обслуживать из-за отсутствия двигателя, трансмиссии, а также топливной и выхлопной систем. Несмотря на это ремонт некоторых запчастей может стоить очень дорого.

Эксперты отметили, что у первых электромобилей Audi, Chevrolet и Hyundai были проблемы с батареями. Потребовались годы, что исправить многие недочеты.

К счастью, автопроизводители предлагают гарантии на замену таких деталей, как батареи и электромоторы. Тем не менее они не всегда могут присутствовать в наличии, из-за чего ремонт займет много времени.

Чтобы сэкономить, эксперты советуют выбирать только проверенные модели, которые уже несколько лет находятся на рынке. Они имеют меньше всего проблем со сборкой и силовой установкой.

Экономия на электроэнергии

[ + – ] Зарядка электромобилей обходится дешевле заправки топливом Фото: carscoops.com

Стоимость электроэнергии значительно меньше цен на топливо. Главной проблемой остается скорость зарядки электромобилей, которая занимает в десятки раз больше времени, чем заправка бензинового или дизельного авто.

Также стоит учитывать емкость аккумулятора электрокаров. Некоторым моделям не требуется слишком много энергии для полной зарядки, что помогает сэкономить.

Налоговые льготы

[ + – ] Правительства многих стран предоставляют льготы на покупку электрокаров Фото: Getty Images

Как уже говорилось ранее, на электромобили распространяются налоговые льготы. Многие страны поощряют переход на электрические авто, делая их покупку доступнее.

В Украине от уплаты таможенной пошлины освобождены запчасти и комплектующие для электрокаров, а также ввоз в страну таких автомобилей. Таким образом, производители могут завозить оборудование и комплектующие для электрокаров фактически без пошлин.

Скидки

[ + – ] На электромобили чаще всего предоставляют скидки Фото: Pexels

Автопроизводители часто предлагают скидки на свои автомобили, чтобы увеличить конкурентоспособность. В последнее время существенно снижаются цены именно на электрические модели.

Чтобы сэкономить, отслеживайте стоимость электрокаров, которые вас интересуют. Со временем они могут стать доступны по солидной скидке.

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Сравнение стоимости эксплуатации электромобилей и авто с ДВС:

Эксперты сравнили четыре популярных в США электромобиля с их бензиновыми или гибридными конкурентами. Они выяснили затраты на эксплуатацию этих типов авто.

Компактные авто — Nissan Leaf против Toyota Corolla Hybrid

[ + – ] Nissan Leaf оказался не таким уж и экономным Фото: Consumer Reports

Электромобиль Nissan Leaf давно завоевал свою популярность благодаря невысокой стоимости и неплохому запасу хода. Тем не менее он не такой дешевый, как его гибридный конкурент Toyota Corolla Hybrid.

В США Nissan Leaf SV Plus имеет право на не менее $3750 в виде федеральных налоговых льгот. Однако его стоимость составляет от $33 385, в то время как гибридный седан Toyota Corolla можно купить за $25 145.

Toyota Corolla расходует немного топлива, поэтому затраты на покупку Nissan Leaf не оправдают себя. Помимо этого запас хода электромобиля уступает гибридному седану, поэтому стоимость зарядки лишь незначительно дешевле, чем заправка бензином.

Победитель: Toyota Corolla Hybrid

Спортивные седаны — Tesla Model 3 против BMW 3 Series

[ + – ] Tesla Model 3 уверенно опережает своего конкурента Фото: Consumer Reports

Tesla Model 3 произвела революцию на рынке автомобилей благодаря бюджетному ценнику и большому запасу хода. Ближайший бензиновый конкурент в лице BMW 330i xDrive стоит дороже электромобиля, а его цена на его заправку несопоставима с зарядкой Tesla Model 3.

Стоимость Tesla Model 3 (AWD) составляет от $50 240, а BMW 330i xDrive обойдется не менее чем в $52 995. Благодаря федеральному налоговому кредиту электромобиль поможет сэкономить покупателям еще не менее $2755.

Победитель: Tesla Model 3

Компактные кроссоверы — Hyundai Ioniq 5 против Hyundai Tucson Hybrid

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 оказался слишком дорогим Фото: Consumer Reports

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 привлекает своим необычным внешним видом и неплохим запасом хода. К сожалению, он не такой уж и дешевый.

Гибридный Hyundai Tucson Hybrid стоит от $33 194, что делает его выгодной сделкой в сравнении с Hyundai Ioniq 5, который обойдется минимум в $51 020. Помимо этого на электромобиль не распространяется федеральный налоговый кредит.

Победитель: Hyundai Tucson

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Полноразмерные пикапы — Ford F-150 Lightning против Ford F-150 Hybrid

[ + – ] Ford F-150 Lightning дешевле в эксплуатации своей гибридной версии Фото: Consumer Reports

Электрический пикап Ford F-150 Lightning сразу стал популярным в США благодаря впечатляющим характеристикам. В версии Extended Range он способен проехать более 500 км на одном заряде.

Гибридный Ford F-150 обойдется минимум в $69 935, в то время как электрический пикап с модификацией Extended Range стоит уже от $80 889. На нее не распространяется федеральный налоговый кредит, но при детальном сравнении расходов все становится не так однозначно.

Гибридный Ford F-150 расходует в среднем 9,8 литра на 100 км пути. Учитывая то, что электрический вариант пикапа может преодолеть на одном заряде более 500 км, он помогает существенно сэкономить на зарядке.

Сравнив все расходы на эксплуатацию, эксперты пришли к выводу, что владеть Ford F-150 Lightning дешевле, чем гибридным пикапом. Поэтому электрическая версия оказалась победителем в этом сравнении.

Победитель: Ford F-150 Lightning

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