Електромобілі проти ДВС: експерти порівняли вартість експлуатації різних типів авто

Експерти поділилися, що електромобілі не завжди дешевші за своїх бензинових і дизельних конкурентів. Проте є способи, як суттєво заощадити.

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Багато людей вважають, що електромобілі допомагають заощадити гроші на відміну від своїх конкурентів із ДВС. Експерти з Consumer Reports розповіли, які авто економічніші.

Електромобілі набагато екологічніші за бензинові та дизельні автомобілі, але їх вартість значно вища. Щоб покращити ситуацію, багато країн пропонують знижки на покупку авто на електротязі. Глобальні продажі електрокарів поступово покращуються. Багато водіїв пересідають на електромобілі.

Також важливу роль у майбутньому зростанні електричних автомобілів відіграє заборона на продаж бензинових та дизельних автомобілів у Євросоюзі з 2035 року. Автовиробникам доведеться поступово перейти на виробництво лише електрокарів.

Експерти з'ясували, у скільки в середньому обходиться експлуатація та обслуговування електромобілів, і чи дійсно вони дешевші за бензинові та дизельні авто. Також вони дали кілька порад щодо того, як заощадити власникам електричних автомобілів.

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Чому експлуатація електромобіля вигідніша за авто з ДВС:

Надійність

[ + – ] Електромобілі не мають більшості деталей, які є в авто з ДВС Фото: beer

Багато автолюбителів не поспішають пересідати на електромобілі, тому що не надто обізнані про їхнє обслуговування. Також залишається відкритим питання їхньої надійності, оскільки навіть у великих виробників трапляються серйозні промахи.

Теоретично, електромобілі дешевше обслуговувати через відсутність двигуна, трансмісії, а також паливної та вихлопної систем. Попри це, ремонт деяких запчастин може коштувати дуже дорого.

Експерти зазначили, що перші електромобілі Audi, Chevrolet і Hyundai мали проблеми з батареями. Потрібні були роки, що виправити багато недоліків.

На щастя, автовиробники пропонують гарантії на заміну таких деталей, як батареї та електромотори. З усім тим, вони не завжди можуть бути в наявності, через що ремонт займе багато часу.

Щоб заощадити, експерти радять обирати лише перевірені моделі, які вже кілька років перебувають на ринку. Вони мають найменше проблем зі складанням та силовою установкою.

Економія на електроенергії

[ + – ] Зарядка електромобілів обходиться дешевше за заправку паливом Фото: carscoops.com

Вартість електроенергії значно менша за ціни на паливо. Головною проблемою залишається швидкість зарядки електромобілів, яка займає у десятки разів більше часу, ніж заправка бензинового чи дизельного авто.

Також варто враховувати місткість акумулятора електрокарів. Деякі моделі не потребують занадто багато енергії для повної зарядки, що допомагає заощадити.

Податкові пільги

[ + – ] Уряди багатьох країн надають пільги на покупку електрокарів Фото: Getty Images

Як говорилося раніше, на електромобілі поширюються податкові пільги. Багато країн заохочують перехід на електричні авто, роблячи їх купівлю доступнішою.

В Україні від сплати мита звільнено запчастини та комплектуючі для електрокарів, а також ввезення в країну таких автомобілів. Так, виробники можуть завозити обладнання та деталі для електрокарів фактично без мит.

Знижки

[ + – ] На електромобілі найчастіше надають знижки Фото: Pexels

Автовиробники часто пропонують знижки на автомобілі, щоб збільшити конкурентоспроможність. Останнім часом суттєво знижуються ціни саме на електричні моделі.

Щоб заощадити, відстежуйте вартість електрокарів, які вас цікавлять. Згодом вони можуть стати доступними за солідною знижкою.

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Порівняння вартості експлуатації електромобілів та авто з ДВЗ:

Експерти порівняли чотири популярні в США електромобілі з їх бензиновими або гібридними конкурентами. Вони з'ясували витрати на експлуатацію цих типів автомобілів.

Компактні авто — Nissan Leaf проти Toyota Corolla Hybrid

[ + – ] Nissan Leaf виявився не таким вже й економним Фото: Consumer Reports

Електромобіль Nissan Leaf давно завоював свою популярність завдяки невисокій вартості та непоганому запасу ходу. З усім тим, він не такий дешевий, як його гібридний конкурент Toyota Corolla Hybrid.

У Nissan Leaf SV Plus має право на не менше $3750 у вигляді федеральних податкових пільг. Однак його вартість складає від $33 385, тоді як гібридний седан Toyota Corolla можна купити за $25 145.

Toyota Corolla витрачає трохи палива, тож витрати на купівлю Nissan Leaf не виправдають себе. Крім цього запас ходу електромобіля поступається гібридному седану, тому вартість зарядки лише трохи дешевше, ніж заправка бензином.

Переможець: Toyota Corolla Hybrid

Спортивні седани — Tesla Model 3 проти BMW 3 Series

[ + – ] Tesla Model 3 впевнено випереджає свого конкурента Фото: Consumer Reports

Tesla Model 3 зробила революцію на ринку автомобілів завдяки бюджетному ціннику та великому запасу ходу. Найближчий бензиновий конкурент в особі BMW 330i xDrive коштує дорожче за електромобіль, а його ціна на його заправку непорівнянна із зарядкою Tesla Model 3.

Вартість Tesla Model 3 (AWD) складає від $50 240, а BMW 330i xDrive обійдеться не менш ніж $52 995. Завдяки федеральному податковому кредиту електромобіль допоможе заощадити покупцям ще не менше $2755.

Переможець: Tesla Model 3

Компактні кросовери Hyundai Ioniq 5 проти Hyundai Tucson Hybrid

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 виявився надто дорогим Фото: Consumer Reports

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 приваблює своїм незвичайним зовнішнім виглядом та непоганим запасом ходу. На жаль, він не такий уже й дешевий.

Гібридний Hyundai Tucson Hybrid коштує від $33 194, що робить його вигідною угодою в порівнянні з Hyundai Ioniq 5, який коштуватиме мінімум $51 020. Крім цього на електромобіль не поширюється федеральний податковий кредит.

Переможець: Hyundai Tucson

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Повнорозмірні пікапи — Ford F-150 Lightning проти Ford F-150 Hybrid

[ + – ] Ford F-150 Lightning дешевше в експлуатації своєї гібридної версії Фото: Consumer Reports

Електричний пікап Ford F-150 Lightning одразу став популярним у США завдяки вражаючим характеристикам. У версії Extended Range він здатний проїхати понад 500 км на одному заряді.

Гібридний Ford F-150 обійдеться мінімум $69 935, тоді як електричний пікап з модифікацією Extended Range коштує вже від $80 889. На неї не поширюється федеральний податковий кредит, але за детального порівняння витрат все стає не так однозначно.

Гібридний Ford F-150 витрачає в середньому 9,8 літра на 100 км шляху. Враховуючи те, що електричний варіант пікапа може подолати на одному заряді понад 500 км, він допомагає суттєво заощадити на зарядці.

Порівнявши всі витрати на експлуатацію, експерти дійшли висновку, що володіти Ford F-150 Lightning дешевше, ніж гібридним пікапам. Тому електрична версія виявилася переможцем у цьому порівнянні.

Переможець: Ford F-150 Lightning

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