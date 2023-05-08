Заряжают электромобили в движении: в Швеции будут строить автомагистрали будущего (видео)

Европейский маршрут E20 с зарядкой для электромобилей является первой подобной автомагистралью в мире. Сейчас проект находится на стадии разработки.

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В Швеции к 2025 году появятся автомагистрали, на которых можно заряжать электромобили. Это позволит упростить эксплуатацию электрических авто. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Швеция работает над созданием амбициозной автомагистрали, которая способна заряжать электромобили в движении. Исследования показывают, что эта технология может уменьшить размер аккумуляторов электрокаров на 70%.

Европейский маршрут E20 является первой подобной автомагистралью в мире и может стать образцом для других стран. Сейчас проект находится на стадии разработки.

Всего в Швеции планируют переоборудовать около 3000 км дорог для зарядки электромобилей. Успех испытаний на маршруте E20 покажет, насколько эта технология перспективна.

Сейчас зарядка электромобиля происходит двумя способами. Первый вариант — при помощи специальной установки на крыше, которая соединяется с контактной сетью, как у троллейбусов или трамваев. Это подходит для зарядки электрических грузовиков.

Второй способ — индуктивная система зарядки, использующая оборудование под дорогой, которое передает электричество на катушку в электромобиле. Затем эта катушка заряжает аккумулятор.

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Первый публичный этап тестирования технологии состоится к 2025 году. Затем Швеция планирует значительно расширить область ее применения.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали концепт электрического грузовика, который может заряжаться от воздушных кабелей как троллейбус.