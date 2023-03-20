В Китае представили необычный гибрид электрического грузовика и троллейбуса (видео)

Китайский тягач не требует установки большого аккумулятора, а также не нуждается в остановках для зарядки. Над созданием похожих грузовиков уже работают и в Европе.

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В Китае показали концепт электрического грузовика, который может заряжаться от воздушных кабелей как троллейбус. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Этот грузовик решают главную проблему электрического транспорта для перевозок — малый запас хода. Ему не нужен слишком большой и тяжелый аккумулятор.

Прокладка силовых кабелей также требует значительных затрат, но в будущем это позволит сэкономить на производстве электрического транспорта. Также грузовикам не придется останавливаться для подзарядки, что позволит сократить время перевозки.

Ток в кабелях может заряжать аккумулятор, который затем можно использовать в районах, где нет воздушных кабелей. По прогнозам, такие затраты могут окупиться за 15 лет.

Представленный грузовик создан CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co. Помимо этого другие компании из Германии и Швеции работают над похожим транспортом.

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Грузовик был продемонстрирован на первом в Китае электрифицированном шоссе, участке дороги в провинции Хунань. В будущем технологию планируют развить и в других регионах страны.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли самый мощный в мире грузовик Volvo FH16.