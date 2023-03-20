У Китаї представили незвичайний гібрид електричної вантажівки та тролейбуса (відео)

Китайський тягач не потребує встановлення великого акумулятора, а також не потребує зупинок для заряджання. Над створенням подібних вантажівок вже працюють і в Європі.

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У Китаї показали концепт електричної вантажівки, яка може заряджатися від повітряних кабелів як тролейбус. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Ця вантажівка вирішує головну проблему електричного транспорту для перевезень — малий запас ходу. Йому не потрібен занадто великий і важкий акумулятор.

Прокладання силових кабелів також потребує значних витрат, але в майбутньому це дозволить заощадити на виробництві електричного транспорту. Також вантажівкам не доведеться зупинятися для заряджання, що дозволить скоротити час перевезення.

Струм у кабелях може заряджати акумулятор, який потім можна використовувати в районах, де немає повітряних кабелів. За прогнозами такі витрати можуть окупитися за 15 років.

Представлена вантажівка створена CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co. Крім цього інші компанії з Німеччини та Швеції працюють над схожим транспортом.

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Вантажівка була продемонстрована на першому в Китаї електрифікованому шосе, ділянці дороги в провінції Хунань. У майбутньому технологію планують розвинути і в інших регіонах країни.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли найпотужнішу у світі вантажівку Volvo FH16.