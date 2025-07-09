Вибір електромобіля: які п'ять речей важливо знати перед купівлею

Людям, які обирають електромобіль замість авто на бензині, варто розібратись у тому, як ці пристрої заряджаються та які переваги мають. Є побоювання, що машини на електриці мають обмежений запас ходу. Втім, є певні переваги: наприклад, можливість попереднього розігріву.

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Британська ведуча Еббі Дьюхест чотири роки тому стала власницею електромобіля і почала ділитись досвідом у соцмережі TikTok, розповіло медіа The Mirror. У одному з відео вона дала п'ять порад людям, які хотіли б придбати новий екологічний вид транспорту. Серед її порад — інформація про заряджання і про те, як планувати подорож.

Відео "П’ять речей, які я хотіла б знати чотири роки тому, перш ніж почати водити електромобіль" з'явилось у 2025 році й зібрало сотні вподобайок та десятки схвальних коментарів. Медіа нагадало, що 44% британців розглядають можливість перейти на електромобілі. Тому і з'явилась стаття з порадами для людей, які лише планують купити транспортний засіб.

Вибір електромобіля — що треба знати

На думку водійки, ведучої та блогерки Еббі, обираючи електромобіль, слід врахувати наступні п'ять рекомендацій.

1. Не усі зарядні пристрої однакові. Зарядні пристрої різняться в кВт і у деяких місцях для заряджання процес відбувається повільніше. За оцінкою водійки, у торгових центрах або на довгострокових парковках це триває довше, оскільки підприємці хочуть затримати людей. Водночас, є інші точки, які дозволяють швидку або надшвидку зарядку.

2. Ведуча розповіла про переваги мережі заряджальних станцій для електромобілів Osprey Charging, яка працює, серед іншого, у Британії. З її слів, послуги надають швидко та надшвидко, також є зручний додаток.

3. Попередній розігрів. Еббі розповіла про те, що майже всі електромобілі мають функцію попереднього розігріву. Коли машина підключена до зарядки й включити розігрів, то акумулятор не використовується, додала вона.

4. Заряджання від домашнього пристрою. Блогерка пояснила, що цілком можливо купити пристрій для заряджання власного автомобіля прямо вдома. Вона запевнила, що результат такий самий, як на мережі електрозаправок. З її слів, домашня електромережа — це "просто інший тип розетки".

5. Планування подорожі. Еббі наголосила, що власники електромобілів перед виїздом з дому повинні спланувати подорож, щоб передбачити зупинки для зарядки. Поки машина стоятиме на зарядці, вона радить насолоджуватись життям: оглянутись навколо та відвідати об'єкти, які стоять поруч.

Ведуча підсумувала, що радітиме, якщо її поради допоможуть людям обрати електромобіль замість бензину.

"Якщо 2025 рік стане роком переходу на електромобілі, удачі вам і повідомте мені, як все пройде!" — сказала Еббі на відео.

Зазначимо, раніше Фокус писав про те, як правильно зарядити електроавтомобіль у домашніх умовах. На порталі Autocar розповіли, що краще використовуючи спеціальну настінну зарядну станцію, а не звичайну розетку. Якщо обрати розетку, то процес займе 24 години, наголосили фахівці.

Нагадуємо, взимку 2025 року на порталі Autohome назвали марки електромобілів, які найшвидше заряджаються.