Эту деталь невозможно отремонтировать: на что обращать внимание при покупке подержанного авто

Звезда автомобильного шоу "Wheeler Dealers" Майк Брюэр поделился важным советом для тех, кто покупает или владеет подержанным автомобилем. По его словам, есть одна часть кузова, повреждения которой практически невозможно исправить до заводского состояния — речь идет о нише для запасного колеса.

Related video

По словам Майка, даже лучшие мастера по рихтовке металла не смогут полностью восстановить оригинальную форму этой зоны, если автомобиль подвергся удару сзади. Ниша для запаски создается на заводе методом штамповки, и восстановить ее до первоначальной округлой формы после деформации практически невозможно, пишет Express.

"Это одна из первых вещей, на которую я обращаю внимание при осмотре авто перед покупкой", — объясняет Брюер, — Если ниша имеет деформацию, это признак того, что машина побывала в аварии."

Несмотря на то, что внешние панели кузова могут выглядеть хорошо после ремонта, внутренние части, например ниша запаски, часто остаются искривленными. И хотя это не всегда влияет на управляемость или безопасность, такая деталь может существенно снизить рыночную стоимость автомобиля.

Как структурные повреждения влияют на стоимость авто

Эксперты WeBuyAnyCar отмечают, что любые структурные повреждения кузова могут существенно снизить рыночную стоимость автомобиля. В некоторых случаях речь идет о потере до 33% от первоначальной стоимости, особенно если были заменены или деформированы элементы несущей конструкции.

"Некоторые юридические компании специализируются на оценке обесценивания после ДТП, и они отмечают, что среднее падение стоимости — около трети от первоначальной цены", — говорится в материале.

Напомним, аналитики рассказывали о самых дешевых в обслуживании авто 2025 года. На их ремонт нужно тратить меньше денег, чем на другие автомобили.

Фокус также писал, что людям, которые решили выбрать электромобиль вместо авто на бензине, стоит разобраться в том, как эти устройства заряжаются, и какие преимущества имеют. Есть опасения, что машины на электричестве имеют ограниченный запас хода. Впрочем, есть определенные преимущества: например, возможность предварительного разогрева.