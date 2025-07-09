Цю деталь неможливо відремонтувати: на що звертати увагу під час покупки вживаного авто

Зірка автомобільного шоу "Wheeler Dealers" Майк Брюер поділився важливою порадою для тих, хто купує або володіє вживаним автомобілем. За його словами, є одна частина кузова, пошкодження якої практично неможливо виправити до заводського стану — йдеться про нішу для запасного колеса.

Related video

За словами Майка, навіть найкращі майстри з рихтування металу не зможуть повністю відновити оригінальну форму цієї зони, якщо автомобіль зазнав удару ззаду. Ніша для запаски створюється на заводі методом штампування, і відновити її до первісної округлої форми після деформації практично неможливо, пише Express.

"Це одна з перших речей, на яку я звертаю увагу при огляді авто перед купівлею", — пояснює Брюер. — Якщо ніша має деформацію, це ознака того, що машина побувала в аварії."

Попри те, що зовнішні панелі кузова можуть виглядати добре після ремонту, внутрішні частини, як-от ніша запаски, часто залишаються викривленими. І хоча це не завжди впливає на керованість чи безпеку, така деталь може суттєво знизити ринкову вартість автомобіля.

Як структурні пошкодження впливають на вартість авто

Експерти WeBuyAnyCar зазначають, що будь-які структурні пошкодження кузова можуть суттєво знизити ринкову вартість автомобіля. У деяких випадках йдеться про втрату до 33% від початкової вартості, особливо якщо були замінені або деформовані елементи несучої конструкції.

"Деякі юридичні компанії спеціалізуються на оцінці знецінення після ДТП, і вони зазначають, що середнє падіння вартості — близько третини від початкової ціни", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, аналітики розповідали про найдешевші в обслуговуванні авто 2025 року. На їх ремонт потрібно витрачати менше грошей, ніж на інші автомобілі.

Фокус також писав, що людям, які вирішили обрати електромобіль замість авто на бензині, варто розібратись у тому, як ці пристрої заряджаються, та які переваги мають. Є побоювання, що машини на електриці мають обмежений запас ходу. Втім, є певні переваги: наприклад, можливість попереднього розігріву.