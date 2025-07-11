Найпопулярніші електрокари в Україні: які автомобілі найчастіше обирають українці в різних регіонах

Попит на електромобілі в Україні стабільно зростає, попри складну ситуацію в країні. Лідером за кількістю реєстрацій електротранспорту є Львівська область.

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За перші шість місяців 2025 року українці придбали 31 753 електромобілі – такі дані оприлюднила асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які електромобілі обирають українці

🔹 Легкові авто склали основну частину реєстрацій — 30 763 одиниці (+28%).

🔹 Комерційних електромобілів зареєстровано 987 одиниць — це на 112% більше, ніж торік.

🔹 Також зареєстровано 3 електробуси, що втричі більше, ніж у 2024-му.

Частка нових авто серед усіх реєстрацій становить 18%, у той час як минулого року — 20%.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні у 2025 році:

BYD Song Plus EV — 967 шт.

Volkswagen ID.Unyx — 830 шт.

Honda e:NS1 — 441 шт.

Zeekr 7X — 402 шт.

Zeekr 001 — 366 шт.

Топ вживаних електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні:

Tesla Model Y — 2968 шт.

Nissan Leaf — 2853 шт.

Tesla Model 3 — 2670 шт.

Kia Niro EV — 1664 шт.

Hyundai Kona Electric — 1496 шт.

Де в Україні найчастіше купують електромобілі

Регіони-лідери за кількістю реєстрацій електротранспорту:

Львівська область — 4451 авто (93% вживаних)

Київ — 3914 авто (64% вживаних)

Київська область — 2719 авто (73% вживаних)

Дніпропетровська область — 2488 авто (76% вживаних)

Одеська область — 1817 авто (76% вживаних)

Які авто обирають у регіонах:

Volkswagen ID.Unyx став найпопулярнішим серед нових авто у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

У Львівській та Одеській — частіше купували BYD Song Plus.

Серед вживаних авто перевагу надавали Tesla:

Tesla Model Y — у Києві, області та на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — на Львівщині;

Nissan Leaf — в Одеській області.

Нагадаємо, зірка автомобільного шоу "Wheeler Dealers" Майк Брюер розповів на що варто звертати увагу під час покупки вживаного авто. Він каже, що є деталь, яку неможливо відремонтувати.

Фокус також писав, що людям, які вирішили обрати електромобіль замість авто на бензині, варто розібратись у тому, як ці пристрої заряджаються, та які переваги мають. Є побоювання, що машини на електриці мають обмежений запас ходу. Втім, є певні переваги: наприклад, можливість попереднього розігріву.