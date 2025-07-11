Найпопулярніші електрокари в Україні: які автомобілі найчастіше обирають українці в різних регіонах
Попит на електромобілі в Україні стабільно зростає, попри складну ситуацію в країні. Лідером за кількістю реєстрацій електротранспорту є Львівська область.
За перші шість місяців 2025 року українці придбали 31 753 електромобілі – такі дані оприлюднила асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Які електромобілі обирають українці
🔹 Легкові авто склали основну частину реєстрацій — 30 763 одиниці (+28%).
🔹 Комерційних електромобілів зареєстровано 987 одиниць — це на 112% більше, ніж торік.
🔹 Також зареєстровано 3 електробуси, що втричі більше, ніж у 2024-му.
Частка нових авто серед усіх реєстрацій становить 18%, у той час як минулого року — 20%.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні у 2025 році:
- BYD Song Plus EV — 967 шт.
- Volkswagen ID.Unyx — 830 шт.
- Honda e:NS1 — 441 шт.
- Zeekr 7X — 402 шт.
- Zeekr 001 — 366 шт.
Топ вживаних електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні:
- Tesla Model Y — 2968 шт.
- Nissan Leaf — 2853 шт.
- Tesla Model 3 — 2670 шт.
- Kia Niro EV — 1664 шт.
- Hyundai Kona Electric — 1496 шт.
Де в Україні найчастіше купують електромобілі
Регіони-лідери за кількістю реєстрацій електротранспорту:
- Львівська область — 4451 авто (93% вживаних)
- Київ — 3914 авто (64% вживаних)
- Київська область — 2719 авто (73% вживаних)
- Дніпропетровська область — 2488 авто (76% вживаних)
- Одеська область — 1817 авто (76% вживаних)
Які авто обирають у регіонах:
- Volkswagen ID.Unyx став найпопулярнішим серед нових авто у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
- У Львівській та Одеській — частіше купували BYD Song Plus.
Серед вживаних авто перевагу надавали Tesla:
- Tesla Model Y — у Києві, області та на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 — на Львівщині;
- Nissan Leaf — в Одеській області.
Нагадаємо, зірка автомобільного шоу "Wheeler Dealers" Майк Брюер розповів на що варто звертати увагу під час покупки вживаного авто. Він каже, що є деталь, яку неможливо відремонтувати.
Фокус також писав, що людям, які вирішили обрати електромобіль замість авто на бензині, варто розібратись у тому, як ці пристрої заряджаються, та які переваги мають. Є побоювання, що машини на електриці мають обмежений запас ходу. Втім, є певні переваги: наприклад, можливість попереднього розігріву.