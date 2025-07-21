Водитель хотел спасти авто: в Украине на СТО заехал горящий BMW (видео)

В Ивано-Франковске на СТО заехал охваченный пламенем кроссовер BMW X5. Несмотря на попытки спасти авто оно выгорело дотла.

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Инцидент имел место сегодня, 21 июля. Его подробности раскрыло издание "Галка".

Премиальный кроссовер BMW X5 загорелся около 9.47 утра на улице Набережной. На видео видно, что огонь вырывался из-под днища автомобиля.

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Водитель пытался спасти автомобиль и заехал на ближайшее СТО. Он, а также работники сервисной станции сначала пытались потушить BMW X5 огнетушителями, однако пламя очень быстро охватило все авто.

Авто не подлежит восстановлению Фото: galka.if.ua

Пожарные, прибывшие на место инцидента, довольно быстро потушили кроссовер BMW, однако он полностью выгорел и уже не подлежит восстановлению. Также пострадали несколько других авто, припаркованных на стоянке СТО.

Сгорел кроссовер BMW третьего поколения, который выпускался с 2013 по 2018 год. Эту модель комплектовали бензиновыми двигателями объемом 3,0 и 4,4 л, а также турбодизелями объемом 2,0 и 3,0 л. Некоторые моторы (в частности, 4,4-литровый и 2,0-литровый дизель) достаточно чувствительны к перегреву. Сейчас причины пожара устанавливаются.

Кстати, недавно сгорел очень редкий суперкар Mercedes стоимостью $2,7 миллиона. Этих авто изготовили всего 275.

Также Фокус писал, что в Украине разбили дорогой кроссовер Lamborghini.