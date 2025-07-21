Водій хотів врятувати авто: в Україні на СТО заїхав палаючий BMW (відео)

В Івано-Франківську на СТО заїхав охоплений полум’ям кросовер BMW X5. Попри спроби врятувати авто воно вигоріло ущент.

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Інцидент мав місце сьогодні, 21 липня. Його подробиці розкрило видання "Галка".

Преміальний кросовер BMW X5 загорівся близько 9.47 ранку на вулиці Набережній. На відео видно, що вогонь виривався з-під днища автомобіля.

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Водій намагався врятувати автомобіль та заїхав на найближче СТО. Він, а також працівники сервісної станції спочатку намагалися загасити BMW X5 вогнегасниками, проте полум’я дуже швидко охопило все авто.

Авто не підлягає відновленню Фото: galka.if.ua

Пожежники, які прибули на місце інциденту, досить швидко загасили кросовер BMW, проте він повністю вигорів і вже не підлягає відновлення. Також постраждали кілька інших авто, припаркованих на стоянці СТО.

Згорів кросовер BMW третього покоління, який випускали з 2013 по 2018 рік. Цю модель комплектували бензиновими двигунами об’ємом 3,0 та 4,4 л, а також турбодизелями об’ємом 2,0 та 3,0 л. Деякі мотори (зокрема, 4,4-літровий та 2,0-літровий дизель) є досить чутливими до перегріву. Наразі причини пожежі встановлюються.

До речі, нещодавно згорів дуже рідкісний суперкар Mercedes вартістю $2,7 мільйона. Цих авто виготовили лише 275.

Також Фокус писав, що в Україні розбили дорогий кросовер Lamborghini.