Найпопулярніший електромобіль в Україні витримав удар одразу трьох блискавок (відео)

Одразу три блискавки вдарили в одне місце в Китаї. Вони влучили в електромобіль BYD Song Plus, проте він витримав удар і не постраждав.

Курйозний випадок мав місце в окрузі Хуанші, що в північно-східному Китаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

На відео з камер відеореєстраторів машин, які були поблизу місця інциденту, видно, що електрокросовер BYD Song Plus рухається на малій швидкості і в нього одна за одною влучають три блискавки.

Водій не постраждав та зміг зупинити автомобіль і швидко залишити його. Пізніше він повернувся і виявив, що силова установка та електрообладнання не постраждали і справно працюють.

Після інциденту BYD Song Plus перевірили на СТО Фото: CarNewsChina

Пізніше електромобіль BYD Song Plus завезли на СТО для діагностики, яка не виявила слідів короткого замикання в електромоторі, контролері чи батареї.

Завдяки ефекту "клітки Фарадея" струм пройшов кузовом BYD Song Plus до землі. Лише на даху електрокара залишилися сліди від влучання блискавок.

На кузові залишилися сліди від влучань блискавок Фото: CarNewsChina

Нагадаємо, що саме кросовер BYD Song Plus – найпопулярніший новий електромобіль в Україні за 2025 рік. У першому півріччі поставлено на облік майже 1000 цих авто, які неофіційно завезли з Китаю.

