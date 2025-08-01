Расход топлива десятков авто проверили в реальных условиях: результаты (фото)
В Австралии определили реальный расход топлива 30 новых моделей. У большинства участников теста он был выше паспортного, однако некоторые авто оказались экономичнее.
Три десятка новых авто испытала Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая уже неоднократно определяла реальные расход топлива авто и запас хода электрокаров. Об этом сообщает сайт Drive.
Новые автомобили тестировали в австралийском штате Виктория по европейской методике WLTP. Маршрут длиной 93 км проложили по улицам города Джилонг и трассам в его окрестностях, чтобы сымитировать смешанный цикл езды.Важно
В испытаниях приняли участие самые разнообразные новые авто. Больше всего отобрали кроссоверов, также тестировали внедорожники, пикапы, минивэны и универсалы.
|Назва авто
|Паспортна витрата, л/100 км
|Реальна витрата, л/100км
|Різниця
|BMW X1 sDrive 18i, бензин
|6.5
|6.7
|4%
|Chery Tiggo 8 Pro Max, бензин
|8.1
|8.4
|3%
|Ford Ranger, дизель
|8.4
|8.9
|6%
|Ford Transit, дизель
|8.0
|7.2
|-9%
|Hyundai i30 Sedan, гібрид
|3.9
|4.6
|17%
|Hyundai Kona, гібрид
|3.9
|5.2
|33%
|Hyundai Santa Fe, гібрид
|5.6
|6.2
|10%
|Hyundai Staria V6, бензин
|10.5
|10.6
|1%
|Hyundai Tucson, гібрид
|5.3
|5.7
|8%
|Hyundai Tucson Turbo, бензин
|6.7
|6.9
|3%
|Kia Sportage, гібрид
|4.9
|5.6
|14%
|Kia Stonic Turbo, бензин
|5.4
|6.8
|26%
|Lexus NX350h, гібрид
|5.0
|4.7
|-7%
|Mazda 3, бензин
|6.6
|7.4
|13%
|Mazda CX-30, бензин
|6.3
|6.4
|1%
|Mercedes-Benz GLA200, бензин
|7.3
|7.4
|-2%
|Mercedes-Benz GLB200, бензин
|7.5
|7.4
|-1%
|Mercedes-Benz GLB250, бензин
|7.9
|7.6
|-3%
|Mercedes-Benz GLC200, бензин
|7.5
|7.6
|1%
|Mercedes-Benz GLE300d, дизель
|6.6
|6.9
|4%
|MG 3, бензин
|6.0
|6.7
|12%
|Nissan X-Trail e-Power, гібрид
|6.1
|6.7
|9%
|Skoda Octavia 1,4TSI, бензин
|5.8
|6.1
|6%
|Suzuki Vitara Turbo, бензин
|5.9
|6.3
|7%
|Toyota Fortuner, дизель
|7.6
|8.8
|16%
|Toyota HiAce LWB, дизель
|7.9
|8.7
|10%
|Toyota HiAce SLWB, дизель
|8.1
|9.0
|11%
|Toyota Land Cruiser Prado, дизель
|7.6
|8.2
|8%
|Toyota Yaris Cross, гібрид
|4.0
|4.5
|12%
|Volkswagen T-Cross, бензин
|5.6
|5.8
|4%
У большинства авто реальный расход топлива был больше паспортного. Наибольшее расхождение продемонстрировали Hyundai Kona Hybrid (+33%) и Kia Stonic (+26%). А вот Ford Transit Custom, Lexus NX, Mercedes GLA и GLB в реальных условиях оказались более экономичными.
Наименьший реальный расход топлива в тесте зафиксирован у гибрида Toyota Yaris Cross (4,5 л/100 км), а наибольший — у бензинового минивэна Hyundai Staria (10,6 л/100 км).
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