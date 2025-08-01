Расход топлива десятков авто проверили в реальных условиях: результаты (фото)

В Австралии определили реальный расход топлива 30 новых моделей. У большинства участников теста он был выше паспортного, однако некоторые авто оказались экономичнее.

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Три десятка новых авто испытала Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая уже неоднократно определяла реальные расход топлива авто и запас хода электрокаров. Об этом сообщает сайт Drive.

Реальный расход топлива Ford Transit Custom на 9% меньше паспортного Фото: Ford

Новые автомобили тестировали в австралийском штате Виктория по европейской методике WLTP. Маршрут длиной 93 км проложили по улицам города Джилонг и трассам в его окрестностях, чтобы сымитировать смешанный цикл езды.

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В испытаниях приняли участие самые разнообразные новые авто. Больше всего отобрали кроссоверов, также тестировали внедорожники, пикапы, минивэны и универсалы.

Назва авто Паспортна витрата, л/100 км Реальна витрата, л/100км Різниця BMW X1 sDrive 18i, бензин 6.5 6.7 4% Chery Tiggo 8 Pro Max, бензин 8.1 8.4 3% Ford Ranger, дизель 8.4 8.9 6% Ford Transit, дизель 8.0 7.2 -9% Hyundai i30 Sedan, гібрид 3.9 4.6 17% Hyundai Kona, гібрид 3.9 5.2 33% Hyundai Santa Fe, гібрид 5.6 6.2 10% Hyundai Staria V6, бензин 10.5 10.6 1% Hyundai Tucson, гібрид 5.3 5.7 8% Hyundai Tucson Turbo, бензин 6.7 6.9 3% Kia Sportage, гібрид 4.9 5.6 14% Kia Stonic Turbo, бензин 5.4 6.8 26% Lexus NX350h, гібрид 5.0 4.7 -7% Mazda 3, бензин 6.6 7.4 13% Mazda CX-30, бензин 6.3 6.4 1% Mercedes-Benz GLA200, бензин 7.3 7.4 -2% Mercedes-Benz GLB200, бензин 7.5 7.4 -1% Mercedes-Benz GLB250, бензин 7.9 7.6 -3% Mercedes-Benz GLC200, бензин 7.5 7.6 1% Mercedes-Benz GLE300d, дизель 6.6 6.9 4% MG 3, бензин 6.0 6.7 12% Nissan X-Trail e-Power, гібрид 6.1 6.7 9% Skoda Octavia 1,4TSI, бензин 5.8 6.1 6% Suzuki Vitara Turbo, бензин 5.9 6.3 7% Toyota Fortuner, дизель 7.6 8.8 16% Toyota HiAce LWB, дизель 7.9 8.7 10% Toyota HiAce SLWB, дизель 8.1 9.0 11% Toyota Land Cruiser Prado, дизель 7.6 8.2 8% Toyota Yaris Cross, гібрид 4.0 4.5 12% Volkswagen T-Cross, бензин 5.6 5.8 4%

У большинства авто реальный расход топлива был больше паспортного. Наибольшее расхождение продемонстрировали Hyundai Kona Hybrid (+33%) и Kia Stonic (+26%). А вот Ford Transit Custom, Lexus NX, Mercedes GLA и GLB в реальных условиях оказались более экономичными.

Наименьший реальный расход топлива в тесте зафиксирован у гибрида Toyota Yaris Cross (4,5 л/100 км), а наибольший — у бензинового минивэна Hyundai Staria (10,6 л/100 км).

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