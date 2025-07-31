Lexus отказывается от целого ряда моделей: известны причины

Сразу три модели Lexus прекратят выпускать уже до конца нынешнего года. Новые их поколения не планируются.

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Концерн Toyota обновляет линейку Lexus и с ноября прекратит выпуск седана IS, купе RC и компактного кроссовера UX. Об этом сообщает сайт Carscoops, ссылаясь на официальную информацию от производителя.

Отказ от Lexus RC анонсировали ранее, а теперь стало известно, что вместе с ним снимут с производства и его четырехдверного собрата Lexus IS.

Купе Lexus RC получило "прощальную" версию Фото: Lexus

Обе модели являются долгожителями: седан Lexus IS нынешнего поколения представили в 2013 году, а купе RC — в 2014. Хотя они неоднократно обновлялись, но уже пришло время прекратить производство. Lexus RC получит лимитированную финальную модификацию.

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Седаны и купе сейчас теряют популярность, поэтому такое решение является логичным. Нишу IS может занять новый электрический седан Lexus, который покажут в 2026 году.

Кроме того, с конвейера снимут компактный кроссовер Lexus UX. В ноябре прекратят выпускать электрическую версию модели, а позже рынок покинет и гибрид.

Lexus UX уступает место модели LBX Фото: Lexus

Lexus UX — более новая модель, которую показали в 2018 году. Впрочем, стоит отметить, что недавно появился более современный компактный кроссовер В-класса Lexus LBX.

Ранее стало известно, что Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series.

Также Фокус писал, что Ford прекращает выпуск недорогой спортивной модели.