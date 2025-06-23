Lexus выпустит стильный электрифицированный спорткар на базе культовой Toyota (фото)

В линейке Lexus появится новое спортивное купе. Двухместная модель станет премиальным собратом новой Toyota Supra.

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Новый спорткар Lexus должен появиться в 2027 или 2028 году и не исключено, что его назовут SC. Об этом стало известно японскому изданию Best Car.

Спортивное купе станет серийной версией концепта Lexus Electrified Sport 2021 года. Прототип отличается элегантным обтекаемым дизайном с плавными формами, длинным капотом и изогнутой линией крыши.

Спорткар получит электрифицированные установки Фото: Lexus

Название Lexus SC выбрали недаром. Как и одноименная модель 90-х, спорткар будет базироваться на Toyota Supra. Как известно, новое поколение Supra в настоящее время разрабатывается, причем модель уже не будет использовать платформу BMW Z4, а получит новую заднеприводную архитектуру Toyota.

Ожидается, что купе Toyota Supra и Lexus SC получат электрифицированные силовые установки. Одна из них будет состоять из 2,0-литровой бензиновой турбочетверки с улучшенной термической эффективностью и электромотора. Суммарная отдача превысит 400 л. с.

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Также предложат 3,3-литровую турбошестерню Mazda с "мягкой" гибридной установкой. Ее мощность составит не менее 360 л. с.

Ранее Фокус рассказывал о новом конкуренте Audi A6 и Volvo S90 от Lexus.

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