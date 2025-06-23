Lexus випустить стильний електрифікований спорткар на базі культової Toyota (фото)

У лінійці Lexus з’явиться нове спортивне купе. Двомісна модель стане преміальним побратимом нової Toyota Supra.

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Новий спорткар Lexus повинен з’явитися у 2027 або 2028 році і не виключено, що його назвуть SC. Про це стало відомо японському виданню Best Car.

Спортивне купе стане серійною версією концепта Lexus Electrified Sport 2021 року. Прототип вирізняється елегантним обтічним дизайном із плавними формами, довгим капотом та вигнутою лінією даху.

Спорткар отримає електрифіковані установки Фото: Lexus

Назву Lexus SC вибрали недарма. Як і однойменна модель 90-х, спорткар базуватиметься на Toyota Supra. Як відомо, нове покоління Supra наразі розробляють, причому модель вже не використовуватиме платформу BMW Z4, а отримає нову задньопривідну архітектуру Toyota.

Очікується, що купе Toyota Supra та Lexus SC отримають електрифіковані силові установки. Одна із них складатиметься із 2,0-літрової бензинової турбочетвірки з покращеною термічною ефективністю та електромотора. Сумарна віддача перевищить 400 к. с.

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Також запропонують 3,3-літрову турбошістку Mazda із "м’якою" гібридною установкою. Її потужність складе щонайменше 360 к. с.

Раніше Фокус розповідав про нового конкурента Audi A6 та Volvo S90 від Lexus.

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