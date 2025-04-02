Toyota і Mazda спільно випустять потужний спорткар: перші подробиці (фото)

Купе Toyota Supra шостого покоління розробляють спільно з Mazda. Спорткар повинен дебютувати у 2027 році.

Related video

Нові подробиці Toyota Supra наступної генерації розкрило японське видання BestCar.

Нинішнє купе Toyota Supra невдовзі знімуть із виробництва і вже вивели на ринок його прощальну заряджену версію. Як відомо, воно створене на платформі BMW Z4, проте його наступника розроблять без участі німецького автовиробника.

У Mazda CX-90 3,3-літрова турбошістка розвиває 345 к. с. Фото: Тарас Брязгунов

Натомість створити новий спорткар Toyota Supra 2026 допоможе Mazda. У Toyota зацікавлені, передусім, у 3,3-літровій рядній турбошістці, яку встановлюють на кросовери Mazda CX-60 і CX-90. Її потужність становить 284-345 к. с., проте для Supra її можуть збільшити щонайменше до 360 к. с. У парі з мотором працюватиме автомат на 8 або 10 ступенів.

Важливо

Новий Toyota Land Cruiser 2025 розсекретили до презентації (фото)

Разом із тим, в Toyota не відмовляються від встановлення на Supra анонсованої раніше 2,0-літрової турбочетвірки з покращеною термічною ефективністю та підвищеним ККД. Цей двигун планують випускати у двох варіантах – на 300 к. с. і 400 Н∙м та 400 к. с. і 500 Н∙м.

Авто стане дещо більшим Фото: BestCarWeb

Крім того, повідомляється, що нова Toyota Supra дещо підросте в розмірах. Довжина купе складе 4,4 м, ширина – 1,88 м, висота – 1,3 м, а колісна база – 2,5 м. Авто важитиме 1550 кг. Ціна Toyota Supra 2027 складе 40-53 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що за гібридами Toyota вишикувалися черги по всьому світу.

Також ми писали про новий електрокросовер Mazda, який буде альтернативою CX-5.