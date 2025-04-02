Toyota і Mazda спільно випустять потужний спорткар: перші подробиці (фото)
Купе Toyota Supra шостого покоління розробляють спільно з Mazda. Спорткар повинен дебютувати у 2027 році.
Нові подробиці Toyota Supra наступної генерації розкрило японське видання BestCar.
Нинішнє купе Toyota Supra невдовзі знімуть із виробництва і вже вивели на ринок його прощальну заряджену версію. Як відомо, воно створене на платформі BMW Z4, проте його наступника розроблять без участі німецького автовиробника.
Натомість створити новий спорткар Toyota Supra 2026 допоможе Mazda. У Toyota зацікавлені, передусім, у 3,3-літровій рядній турбошістці, яку встановлюють на кросовери Mazda CX-60 і CX-90. Її потужність становить 284-345 к. с., проте для Supra її можуть збільшити щонайменше до 360 к. с. У парі з мотором працюватиме автомат на 8 або 10 ступенів.
Разом із тим, в Toyota не відмовляються від встановлення на Supra анонсованої раніше 2,0-літрової турбочетвірки з покращеною термічною ефективністю та підвищеним ККД. Цей двигун планують випускати у двох варіантах – на 300 к. с. і 400 Н∙м та 400 к. с. і 500 Н∙м.
Крім того, повідомляється, що нова Toyota Supra дещо підросте в розмірах. Довжина купе складе 4,4 м, ширина – 1,88 м, висота – 1,3 м, а колісна база – 2,5 м. Авто важитиме 1550 кг. Ціна Toyota Supra 2027 складе 40-53 тис. доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що за гібридами Toyota вишикувалися черги по всьому світу.
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