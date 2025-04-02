Toyota и Mazda совместно выпустят мощный спорткар: первые подробности (фото)
Купе Toyota Supra шестого поколения разрабатывают совместно с Mazda. Спорткар должен дебютировать в 2027 году.
Новые подробности Toyota Supra следующей генерации раскрыло японское издание BestCar.
Нынешнее купе Toyota Supra вскоре снимут с производства и уже вывели на рынок его прощальную заряженную версию. Как известно, оно создано на платформе BMW Z4, однако его преемника разработают без участия немецкого автопроизводителя.
Взамен создать новый спорткар Toyota Supra 2026 поможет Mazda. В Toyota заинтересованы, прежде всего, в 3,3-литровой рядной турбошестерне, которую устанавливают на кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90. Ее мощность составляет 284-345 л. с., однако для Supra ее могут увеличить как минимум до 360 л. с. В паре с мотором будет работать автомат на 8 или 10 ступеней.
Вместе с тем, в Toyota не отказываются от установки на Supra анонсированной ранее 2,0-литровой турбочетверки с улучшенной термической эффективностью и повышенным КПД. Этот двигатель планируют выпускать в двух вариантах — на 300 л.с. и 400 Н∙м и 400 л.с. и 500 Н∙м.
Кроме того, сообщается, что новая Toyota Supra несколько подрастет в размерах. Длина купе составит 4,4 м, ширина — 1,88 м, высота — 1,3 м, а колесная база — 2,5 м. Авто будет весить 1550 кг. Цена Toyota Supra 2027 составит 40-53 тыс. долларов.
Ранее Фокус сообщал, что за гибридами Toyota выстроились очереди по всему миру.
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