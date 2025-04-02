Toyota и Mazda совместно выпустят мощный спорткар: первые подробности (фото)

Купе Toyota Supra шестого поколения разрабатывают совместно с Mazda. Спорткар должен дебютировать в 2027 году.

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Нынешнее купе Toyota Supra вскоре снимут с производства и уже вывели на рынок его прощальную заряженную версию. Как известно, оно создано на платформе BMW Z4, однако его преемника разработают без участия немецкого автопроизводителя.

У Mazda CX-90 3,3-литровая турбошестерня развивает 345 л.с. Фото: Тарас Брязгунов

Взамен создать новый спорткар Toyota Supra 2026 поможет Mazda. В Toyota заинтересованы, прежде всего, в 3,3-литровой рядной турбошестерне, которую устанавливают на кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90. Ее мощность составляет 284-345 л. с., однако для Supra ее могут увеличить как минимум до 360 л. с. В паре с мотором будет работать автомат на 8 или 10 ступеней.

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Вместе с тем, в Toyota не отказываются от установки на Supra анонсированной ранее 2,0-литровой турбочетверки с улучшенной термической эффективностью и повышенным КПД. Этот двигатель планируют выпускать в двух вариантах — на 300 л.с. и 400 Н∙м и 400 л.с. и 500 Н∙м.

Авто станет немного больше Фото: BestCarWeb

Кроме того, сообщается, что новая Toyota Supra несколько подрастет в размерах. Длина купе составит 4,4 м, ширина — 1,88 м, высота — 1,3 м, а колесная база — 2,5 м. Авто будет весить 1550 кг. Цена Toyota Supra 2027 составит 40-53 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что за гибридами Toyota выстроились очереди по всему миру.

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