Lexus відмовляється від цілої низки моделей: відомі причини

Одразу три моделі Lexus припинять випускати вже до кінця нинішнього року. Нові їх покоління не плануються.

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Концерн Toyota оновлює лінійку Lexus і з листопада припинить випуск седана IS, купе RC та компактного кросовера UX. Про це повідомляє сайт Carscoops, посилаючись на офіційну інформацію від виробника.

Відмову від Lexus RC анонсували раніше, а тепер стало відомо, що разом із ним знімуть із виробництва і його чотиридверного побратима Lexus IS.

Купе Lexus RC отримало "прощальну" версію Фото: Lexus

Обидві моделі є довгожителями: седан Lexus IS нинішнього покоління представили в 2013 році, а купе RC – у 2014. Хоча їх неодноразово оновлювали, та вже прийшов час припинити виробництво. Lexus RC отримає лімітовану фінальну модифікацію.

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Седани та купе наразі втрачають популярність, тому таке рішення є логічним. Нішу IS може зайняти новий електричний седан Lexus, який покажуть у 2026 році.

Крім того, з конвеєра знімуть компактний кросовер Lexus UX. У листопаді припинять випускати електричну версію моделі, а пізніше ринок покине і гібрид.

Lexus UX поступається місцем моделі LBX Фото: Lexus

Lexus UX – новіша модель, яку показали в 2018 році. Утім, варто відзначити, що нещодавно з’явився сучасніший компактний кросовер В-класу Lexus LBX.

Раніше стало відомо, що Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 та BMW 3 Series.

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