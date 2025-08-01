Витрату пального десятків авто перевірили в реальних умовах: результати (фото)

В Австралії визначили реальну витрату пального 30 нових моделей. У більшості учасників тесту вона була вищою за паспортну, проте деякі авто виявилися економічнішими.

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Три десятки нових авто випробувала Австралійська автомобільна асоціація (ААА), яка вже неодноразово визначала реальні витрату пального авто та запас ходу електрокарів. Про це повідомляє сайт Drive.

Реальна витрата пального Ford Transit Custom на 9% менша за паспортну Фото: Ford

Нові автомобілі тестували в австралійському штаті Вікторія за європейською методикою WLTP. Маршрут завдовжки 93 км проклали вулицями міста Джилонг і трасами на його околицях, щоб зімітувати змішаний цикл їзди.

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У випробуваннях взяли участь найрізноманітніші нові авто. Найбільше відібрали кросоверів, також тестували позашляховики, пікапи, мінівени та універсали.

Назва авто Паспортна витрата, л/100 км Реальна витрата, л/100км Різниця BMW X1 sDrive 18i, бензин 6.5 6.7 4% Chery Tiggo 8 Pro Max, бензин 8.1 8.4 3% Ford Ranger, дизель 8.4 8.9 6% Ford Transit, дизель 8.0 7.2 -9% Hyundai i30 Sedan, гібрид 3.9 4.6 17% Hyundai Kona, гібрид 3.9 5.2 33% Hyundai Santa Fe, гібрид 5.6 6.2 10% Hyundai Staria V6, бензин 10.5 10.6 1% Hyundai Tucson, гібрид 5.3 5.7 8% Hyundai Tucson Turbo, бензин 6.7 6.9 3% Kia Sportage, гібрид 4.9 5.6 14% Kia Stonic Turbo, бензин 5.4 6.8 26% Lexus NX350h, гібрид 5.0 4.7 -7% Mazda 3, бензин 6.6 7.4 13% Mazda CX-30, бензин 6.3 6.4 1% Mercedes-Benz GLA200, бензин 7.3 7.4 -2% Mercedes-Benz GLB200, бензин 7.5 7.4 -1% Mercedes-Benz GLB250, бензин 7.9 7.6 -3% Mercedes-Benz GLC200, бензин 7.5 7.6 1% Mercedes-Benz GLE300d, дизель 6.6 6.9 4% MG 3, бензин 6.0 6.7 12% Nissan X-Trail e-Power, гібрид 6.1 6.7 9% Skoda Octavia 1,4TSI, бензин 5.8 6.1 6% Suzuki Vitara Turbo, бензин 5.9 6.3 7% Toyota Fortuner, дизель 7.6 8.8 16% Toyota HiAce LWB, дизель 7.9 8.7 10% Toyota HiAce SLWB, дизель 8.1 9.0 11% Toyota Land Cruiser Prado, дизель 7.6 8.2 8% Toyota Yaris Cross, гібрид 4.0 4.5 12% Volkswagen T-Cross, бензин 5.6 5.8 4%

У більшості авто реальна витрата пального була більшою за паспортну. Найбільшу розбіжність продемонстрували Hyundai Kona Hybrid (+33%) та Kia Stonic (+26%). А от Ford Transit Custom, Lexus NX, Mercedes GLA та GLB у реальних умовах виявилися економічнішими.

Найменша реальна витрата пального в тесті зафіксована у гібрида Toyota Yaris Cross (4,5 л/100 км), а найбільша — у бензинового мінівена Hyundai Staria (10,6 л/100 км).

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