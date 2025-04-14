Результати здивували: витрату пального гібридних авто перевірили в реальних умовах (фото)

Випробування гібридів показало, що деякі моделі в реальних умовах економічніші, ніж очікувалося. Утім, окремі гібриди споживають навіть більше пального, ніж бензинові аналоги.

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Випробування провела Австралійська автомобільна асоціація (ААА), яка регулярно перевіряє реальну витрату пального різних моделей. Для тесту обрали шість повноцінних та два "м’яких" гібриди.

Гібрид Toyota Highlander суттєво економічніший за бензиновий варіант Фото: Toyota

Результати здивували. Одразу три гібриди в тесті виявилися економічнішими, ніж на папері. Зокрема, реальна витрата пального Toyota RAV4 Hybrid на 0,7 л/100 км менша за вказану в характеристиках. У Honda CR-V e:HEV та Suzuki Swift MHEV різниця склала 0,3 л/100 км, а в гібридної Toyota Corolla – 0,2 л. Гібрид Toyota Highlander підтвердив паспортні показники.

Назва моделі Паспортна витрата Реальна витрата Різниця Різниця з бензиновою моделлю Haval Jolion 5,0 л/100 км 6,8 л/100 км 36% —1,3 л/100 км Honda CR-V e:HEV 5,5 л/100 км 5,2 л/100 км —6% —1,9 л/100 км Subaru Forester 6,7 л/100 км 7,6 л/100 км 13% 0,2 л/100 км Suzuki Swift 4,0 л/100 км 3,7 л/100 км —8% —1,1 л/100 км Toyota Camry 4,2 л/100 км 4,6 л/100 км 9% —2,2 л/100 км Toyota Corolla 4,2 л/100 км 4 л/100 км —1% —2 л/100 км Toyota Highlander 5,6 л/100 км 5,6 л/100 км 0% —2,7 л/100 км Toyota RAV4 4,8 л/100 км 4,1 л/100 км —17% —2 л/100 км

Аутсайдером тесту виявився Haval Jolion Hybrid, який в реальних умовах витрачає на 1,8 л/100 км більше. У Subaru Forester MHEV паспортна витрата пального перевищена на 0,9 л/100 км, а в гібриді Toyota Camry – на 0,4 л.

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Також експерти перевірили, на скільки гібриди економічніші за бензинові версії цих же моделей. Найкраще проявив себе кросовер Toyota Highlander Hybrid, який споживає на 2,7 л/100 км менше за бензиновий варіант.

Бензиновий Subaru Forester споживає менше пального, аніж гібрид Фото: Subaru

А от гібрид Subaru Forester має більший "апетит" (на 0,2 л/10окм), аніж бензинова модель. Утім, тестували кросовер попереднього покоління, а новий Subaru Forester Hybrid значно економічніший.

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