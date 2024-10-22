Витрату пального нових автомобілів перевірили в реальних умовах (фото)

У ході тесту виявилося, що в більшості авто реальна витрата пального більша за паспортну. У деяких моделей розбіжність у показниках склала 32%.

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Австралійська автомобільна асоціація (ААА) продовжує перевіряти економічність сучасних авто. Цього разу витрату пального в реальних умовах визначили в 12 моделей. Про це пише сайт CarExpert.

Випробування прийшли переважно моделі підвищеної прохідності: із 12 протестованих авто 9 – кросовери, а 2 – рамні позашляховики. Єдиний виняток – хетчбек Audi A3. Серед них є бензинові, дизельні та гібридні моделі.

Реальна витрата пального MG HS виявилася меншою за паспортну Фото: MG

Автомобілі тестували за європейською методикою WLTP. Маршрут довжиною 93 км проклали австралійським містом Джилонг та трасами в його околицях. Таким чином зімітували змішаний цикл їзди.

Назва моделі Паспортна витрата Реальна витрата Різниця Audi A3, бензин 6,7 л/100 км 8,1 л/100 км 21% Audi Q3, бензин 8,2 л/100 км 8,3 л/100 км 1% Chery Omoda 5, бензин 6,9 л/100 км 9,1 л/100 км 32% Haval H6, бензин 7,4 л/100 км 7,8 л/100 км 5% Haval Jolion, гібрид 5,0 л/100 км 6,6 л/100 км 32% Honda CR-V, бензин 7,1 л/100 км 8,1 л/100 км 14% Honda CR-V, гібрид 5,5 л/100 км 6,2 л/100 км 12% Isuzu MU-X, дизель 7,8 л/100 км 8,2 л/100 км 5% Kia Seltos, бензин 7,4 л/100 км 8,3 л/100 км 12% Mazda CX-5, бензин 6,9 л/100 км 7,9 л/100 км 15% MG HS, бензин 9,5 л/100 км 8,8 л/100 км -8% Mitsubishi Pajero Sport, дизель 8,0 л/100 км 8,4 л/100 км 5%

У переважної більшості авто реальна витрата пального очікувано була більшою за заявлену. Лише кросовер MG HS виявився економічнішим – 8,8 л/100 км проти паспортних 9,5 л/100 км.

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Audi Q3 продемонстрував витрату фактично на рівні паспортних даних. А найбільші розбіжності між реальними та заявленими цифрами зафіксовані в Chery Omoda 5 та гібридному Haval Jolion – по 32%.

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