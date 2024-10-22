Витрату пального нових автомобілів перевірили в реальних умовах (фото)
У ході тесту виявилося, що в більшості авто реальна витрата пального більша за паспортну. У деяких моделей розбіжність у показниках склала 32%.
Австралійська автомобільна асоціація (ААА) продовжує перевіряти економічність сучасних авто. Цього разу витрату пального в реальних умовах визначили в 12 моделей. Про це пише сайт CarExpert.
Випробування прийшли переважно моделі підвищеної прохідності: із 12 протестованих авто 9 – кросовери, а 2 – рамні позашляховики. Єдиний виняток – хетчбек Audi A3. Серед них є бензинові, дизельні та гібридні моделі.
Автомобілі тестували за європейською методикою WLTP. Маршрут довжиною 93 км проклали австралійським містом Джилонг та трасами в його околицях. Таким чином зімітували змішаний цикл їзди.
|Назва моделі
|Паспортна витрата
|Реальна витрата
|Різниця
|Audi A3, бензин
|6,7 л/100 км
|8,1 л/100 км
|21%
|Audi Q3, бензин
|8,2 л/100 км
|8,3 л/100 км
|1%
|Chery Omoda 5, бензин
|6,9 л/100 км
|9,1 л/100 км
|32%
|Haval H6, бензин
|7,4 л/100 км
|7,8 л/100 км
|5%
|Haval Jolion, гібрид
|5,0 л/100 км
|6,6 л/100 км
|32%
|Honda CR-V, бензин
|7,1 л/100 км
|8,1 л/100 км
|14%
|Honda CR-V, гібрид
|5,5 л/100 км
|6,2 л/100 км
|12%
|Isuzu MU-X, дизель
|7,8 л/100 км
|8,2 л/100 км
|5%
|Kia Seltos, бензин
|7,4 л/100 км
|8,3 л/100 км
|12%
|Mazda CX-5, бензин
|6,9 л/100 км
|7,9 л/100 км
|15%
|MG HS, бензин
|9,5 л/100 км
|8,8 л/100 км
|-8%
|Mitsubishi Pajero Sport, дизель
|8,0 л/100 км
|8,4 л/100 км
|5%
У переважної більшості авто реальна витрата пального очікувано була більшою за заявлену. Лише кросовер MG HS виявився економічнішим – 8,8 л/100 км проти паспортних 9,5 л/100 км.
Audi Q3 продемонстрував витрату фактично на рівні паспортних даних. А найбільші розбіжності між реальними та заявленими цифрами зафіксовані в Chery Omoda 5 та гібридному Haval Jolion – по 32%.
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