Расход топлива новых автомобилей проверили в реальных условиях (фото)
В ходе теста оказалось, что в большинстве авто реальный расход топлива больше паспортного. У некоторых моделей расхождение в показателях составило 32%.
Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) продолжает проверять экономичность современных авто. На этот раз расход топлива в реальных условиях определили у 12 моделей. Об этом пишет сайт CarExpert.
Испытания пришли преимущественно модели повышенной проходимости: из 12 протестированных авто 9 — кроссоверы, а 2 — рамные внедорожники. Единственное исключение — хэтчбек Audi A3. Среди них есть бензиновые, дизельные и гибридные модели.
Автомобили тестировали по европейской методике WLTP. Маршрут длиной 93 км проложили по австралийскому городу Джилонг и трассам в его окрестностях. Таким образом сымитировали смешанный цикл езды.
|Название модели
|Паспортный расход
|Реальный расход
|Разница
|Audi A3, бензин
|6,7 л/100 км
|8,1 л/100 км
|21%
|Audi Q3, бензин
|8,2 л/100 км
|8,3 л/100 км
|1%
|Chery Omoda 5, бензин
|6,9 л/100 км
|9,1 л/100 км
|32%
|Haval H6, бензин
|7,4 л/100 км
|7,8 л/100 км
|5%
|Haval Jolion, гібрид
|5,0 л/100 км
|6,6 л/100 км
|32%
|Honda CR-V, бензин
|7,1 л/100 км
|8,1 л/100 км
|14%
|Honda CR-V, гібрид
|5,5 л/100 км
|6,2 л/100 км
|12%
|Isuzu MU-X, дизель
|7,8 л/100 км
|8,2 л/100 км
|5%
|Kia Seltos, бензин
|7,4 л/100 км
|8,3 л/100 км
|12%
|Mazda CX-5, бензин
|6,9 л/100 км
|7,9 л/100 км
|15%
|MG HS, бензин
|9,5 л/100 км
|8,8 л/100 км
|-8%
|Mitsubishi Pajero Sport, дизель
|8,0 л/100 км
|8,4 л/100 км
|5%
У подавляющего большинства авто реальный расход топлива ожидаемо был больше заявленного. Лишь кроссовер MG HS оказался экономичнее — 8,8 л/100 км против паспортных 9,5 л/100 км.Важно
Audi Q3 продемонстрировал расход фактически на уровне паспортных данных. А наибольшие расхождения между реальными и заявленными цифрами зафиксированы у Chery Omoda 5 и гибридного Haval Jolion — по 32%.
Ранее Фокус рассказывал о доступных и экономичных новых автомобилях на украинском рынке.
Также мы писали о самых популярных дизельных авто в Украине.