Расход топлива новых автомобилей проверили в реальных условиях (фото)

В ходе теста оказалось, что в большинстве авто реальный расход топлива больше паспортного. У некоторых моделей расхождение в показателях составило 32%.

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Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) продолжает проверять экономичность современных авто. На этот раз расход топлива в реальных условиях определили у 12 моделей. Об этом пишет сайт CarExpert.

Испытания пришли преимущественно модели повышенной проходимости: из 12 протестированных авто 9 — кроссоверы, а 2 — рамные внедорожники. Единственное исключение — хэтчбек Audi A3. Среди них есть бензиновые, дизельные и гибридные модели.

Реальный расход топлива MG HS оказался меньше паспортного Фото: MG

Автомобили тестировали по европейской методике WLTP. Маршрут длиной 93 км проложили по австралийскому городу Джилонг и трассам в его окрестностях. Таким образом сымитировали смешанный цикл езды.

Название модели Паспортный расход Реальный расход Разница Audi A3, бензин 6,7 л/100 км 8,1 л/100 км 21% Audi Q3, бензин 8,2 л/100 км 8,3 л/100 км 1% Chery Omoda 5, бензин 6,9 л/100 км 9,1 л/100 км 32% Haval H6, бензин 7,4 л/100 км 7,8 л/100 км 5% Haval Jolion, гібрид 5,0 л/100 км 6,6 л/100 км 32% Honda CR-V, бензин 7,1 л/100 км 8,1 л/100 км 14% Honda CR-V, гібрид 5,5 л/100 км 6,2 л/100 км 12% Isuzu MU-X, дизель 7,8 л/100 км 8,2 л/100 км 5% Kia Seltos, бензин 7,4 л/100 км 8,3 л/100 км 12% Mazda CX-5, бензин 6,9 л/100 км 7,9 л/100 км 15% MG HS, бензин 9,5 л/100 км 8,8 л/100 км -8% Mitsubishi Pajero Sport, дизель 8,0 л/100 км 8,4 л/100 км 5%

У подавляющего большинства авто реальный расход топлива ожидаемо был больше заявленного. Лишь кроссовер MG HS оказался экономичнее — 8,8 л/100 км против паспортных 9,5 л/100 км.

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Audi Q3 продемонстрировал расход фактически на уровне паспортных данных. А наибольшие расхождения между реальными и заявленными цифрами зафиксированы у Chery Omoda 5 и гибридного Haval Jolion — по 32%.

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