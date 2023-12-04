Результаты удивили: расход топлива новых кроссоверов проверили в реальных условиях (фото)
Эксперты проверили расход топлива восьми кроссоверов. Некоторые модели в реальных условиях оказались экономичнее, чем заявляли их производители.
Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) провела исследование экономичности современных авто. Расход топлива популярных кроссоверов замерили в реальных условиях. Об этом сообщает сайт The Drive.
В испытаниях приняли участи девять кроссоверов в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Выяснилось, что у большинства авто реальный расход топлива больше, чем паспортный.
Наибольшее расхождение показала Toyota RAV4 с 2,0-литровым бензиновым мотором: в реальных условиях она расходует на 13,33% больше, чем заявлено – 6,8 л/100 км против 6,0.Важно
У Hyundai Kona с 2,0-литровой бензиновой четверкой расхождение составляет 12,9% — 7,0 л на 100 км против 6,2. Кроме того, реальный расход топлива оказался выше паспортного у бензиновых MG ZS, Mitsubishi ASX и Ford Puma, а также гибридной Toyota RAV4.
|Название модели
|Паспортный расход
|Реальный расход
|Расхождение
|Haval Jolion, 1,5 л турбо-бензин
|8,1 л/100 км
|7,9 л/100 км
|-2,47%
|Hyundai Tucson, 2,0 л турбодизель
|6,3 л/100 км
|6,2 л/100 км
|-1,59%
|Nissan X-Trail, 2,5 л бензин
|7,4 л/100 км
|7,3 л/100 км
|-1,35%
|Toyota RAV4, 2,5 л гибрид
|4,7 л/100 км
|4,8 л/100 км
|2,13%
|Ford Puma, 1,0 л турбо-бензин
|5,3 л/100 км
|5,7 л/100 км
|7,55%
|Mitsubishi ASX, 2,0 л бензин
|7,6 л/100 км
|8,2 л/100 км
|7,90%
|MG ZS, 1,5 л бензин
|7,1 л/100 км
|7,7 л/100 км
|8,45%
|Hyundai Kona, 2,0 л бензин
|6,2 л/100 км
|7,0 л/100 км
|12,90%
|Toyota RAV4, 2,0 л бензин
|6,0 л/100 км
|6,8 л/100 км
|13,33%
В то же время, три кроссовера оказались экономичнее в реальных условиях. Речь идет про бензиновые Haval Jolion и Nissan X-Trail, а также дизельный Hyundai Tucson.
В ААА обещают продолжить подобные тесты и в течении 4 лет проверят экономичность 200 автомобилей разных классов.
Ранее Фокус рассказывал, что в реальных условиях проверили и запас хода современных электромобилей.
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